Evenepoel boos na valpartij, ploeg dient klacht in Bart Audoore

27 januari 2020

01u33 0 WIELRENNEN Dat is vloeken: Remco Evenepoel (20) is in de eerste rit van de Ronde van San Juan meteen ten val gekomen. Zonder fysieke schade, maar hij verloor wel kostbare tijd. De ploeg dient een klacht in, waarover de jury maandag kort na de middag (Belgische tijd) een besluit neemt.

Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe waren het allebei zeker: “Een supporter veroorzaakte de val. Iemand deed een beweging naar voor waardoor de helft van het peloton neer ging.”

Op tv-beelden is inderdaad te zien dat een aantal fans te dicht op de rijbaan stonden, waardoor een aanrijding volgde. De val gebeurde vooraan in het peloton en tientallen renners gingen neer. Evenepoel werd geraakt aan beide schouders en zijn linkerflank, maar zonder veel erg: hij had niet eens schaafwonden. Maar hij verloor dus wel kostbare tijd met het oog op zijn klassement: 1 minuut en 16 seconden. Hij kwam als 76ste over de streep.

De valpartij in beeld

#ICYMI A massive crash with 3.5 kilometers to go, caused by a spectator, in stage 1 of 🇦🇷@vueltasanjuanok #VueltaSJ #VueltaSJ2020 pic.twitter.com/0604hy4CJe World Cycling Stats(@ wcsbike) link

“Het ging zo rap, ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar er is niks ergs geraakt”, zei Evenepoel. Dat was een opluchting. Maar het tijdverlies maakte hem boos, net als zijn ploegbazen. “Een supporter die renners doet vallen, dat kan gewoon niet”, zei een opgewonden ploegleider Davide Bramati. “Wij dienen een klacht in bij de jury. Hier moeten ze rekening mee houden.”

Omdat Evenepoel niet de enige betrokken klassementsrenner is, hoopte Bramati dat zijn klacht door andere ploegen zou worden gesteund. Ook Eduardo Sepulveda, een van de kopmannen van Movistar, en oud-winnaar Oscar Sevilla (Team Medellin) lagen erbij: de eerste verloor meer dan vijf minuten, de tweede verloor 1’20’’.

Kort voor de finish

Wat het extra zuur maakte, is dat de val zo kort bij de finish gebeurde, op iets meer dan drie kilometer van de finish in San Juan. 3,4 kilometer volgens de tv-beelden, 3,6 kilometer volgens de gps van Bramati. Maar dus sowieso net buiten de veilige grens: renners die vallen binnen de drie kilometer-zone krijgen hun tijdverlies kwijtgescholden. Zoveel geluk had Evenepoel niet.

Er liep nog wel meer mis voor de ploeg. In de sprint kwam Alvaro Hodeg veel te vroeg uit het wiel van zijn ploegmaat Van Lerberghe. Daardoor kwam hij te snel op kop en werd hij in de laatste 50 meter overrompeld door de concurrentie. Rudy Barbier van Israel Start-Up Nation won de eerste rit voor Manuel Belletti van Androni Giocattoli. Hodeg werd vijfde.