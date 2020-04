Evenepoel blijft wellicht bij eerste gedacht: “Giro en WK blijven voor mij het belangrijkst” MCA/SVBM

15 april 2020

18u23 2 Wielrennen De nieuwe wielerkalender zal in principe weinig veranderen aan de doelstellingen van Remco Evenepoel (20). De renner van Deceuninck-Quick.Step blijft zich richten op het WK en de Giro, terwijl hij ook schietgebedjes prevelt voor een leuke plek op de kalender voor Luik-Bastenaken-Luik.



Remco Evenepoel zag de berichtgeving over de nieuwe wielerkalender toen hij terug kwam van zijn trainingsrit. Vooral de snelle opeenvolging van koersen valt hem op. “De kalender zit vier maanden lang bomvol. Voor de Monumenten gaan ze nog een plekje moeten vinden, maar het is echt speciaal dat de grote rondes vlak na elkaar vallen”, vertelt de renner van Deceuninck-Quick.Step in een videogesprek met VTM Nieuws.

Het nieuwe programma zal op het eerste zicht weinig veranderen aan de doelen die Evenepoel oorspronkelijk al had. “Wellicht blijf ik bij de Giro, aangezien de Tour erg kort voor het WK valt. En naar een Vuelta in november kijk ik persoonlijk niet echt uit. Wel hoop ik dat Luik-Bastenaken-Luik een mooie plek op de kalender krijgt, want die zou ik graag willen rijden. Maar het WK en de Giro blijven voor mij het belangrijkst.”

