Evenepoel blijft belastingen in België betalen NVK/JDK

03 augustus 2019

08u35 4 Wielrennen Gisteren raakte bekend dat Remco Evenepoel (19) naar Monaco verhuist om er te trainen, maar zijn belastingen blijft hij gewoon in België betalen.

Naast een ideale omgeving om te trainen is Monaco ook een belastingparadijs. Buitenlanders betalen er geen inkomstenbelasting, geen vermogensbelasting, geen belasting op kapitaal en geen belasting op erfenissen of schenkingen. Maar voor Evenepoel speelt dat allemaal (nog) geen rol. Hij behoudt zijn domicilie in België. Zijn belastingen betaalt Evenepoel dus netjes aan de Belgische fiscus.