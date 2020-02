Evenepoel behoudt leiderstrui in San Juan en stak boel zelf in brand: “Ik had daar zin in” Bart Audoore in Argentinië

02 februari 2020

02u56 2 Wielrennen Bijna gevallen, waaiers proberen trekken en dan feest met Stybar: Remco Evenepoel (20) beleefde alweer een opmerkelijke dag in de Ronde van San Juan. Zijn leiderstrui kwam niet in gevaar.

Dat was even schrikken halfweg rit 6: op 80 kilometer van de finish maakte Evenepoel plots een grote zwieper centraal in het peloton. “Ik raakte een reflector in het midden van de weg waardoor mijn wiel een slag kreeg.”

Evenepoel botste wild tegen een collega aan, maar bleef miraculeus recht. Hehe, wat een opluchting. Voor de rest kende onze landgenoot een plezante dag. Zijn leidersplaats werd niet bestookt. Integendeel, even later stak hij de boel zelf in brand, toen hij het peloton in waaiers probeerde te trekken. “Ik had daar zin in”, zei hij. “Noem het een beetje revanche voor wat de dag ervoor was misgelopen (Evenepoel miste toen de eerste waaier waarna hij tientallen kilometer moest achtervolgen, red.). Als er wat meer wind vanop de zijkant had gestaan, had het peloton kunnen breken.”

Uiteindelijk kwam alles weer samen en ging het richting logische massaspurt. Maar dan was er nog het manoeuvre van Stybar. Ook Evenepoel was onder de indruk: hij vroeg om applaus voor zijn ploegmaat toen hij de persconferentiezaal binnenstapte, waar Stybar op dat moment zijn uitleg aan het doen was. “Echt straf gedaan van Styby”, zei Evenepoel. “Ik ben superblij voor hem.”

Vanavond eindigt de Ronde van San Juan. De laatste etappe is opnieuw op maat van de sprinters.