Even paniek: vliegtuig Sagan maakt noodlanding in Luxemburg door lekkende olieleiding Redactie

18 augustus 2019

12u31

Wielrennen Onderweg naar de Profronde van Etten-Leur hebben de toprenners Steven Kruijswijk, Peter Sagan en Elia Viviani vanochtend een noodlanding gemaakt in Luxemburg. Het vliegtuig waarmee zij waren opgehaald in Monaco lekte olie.

Dat zorgde even voor paniek, zowel bij de renners zelf als bij organisator Ronnie Buiks in Etten-Leur. “Ik kreeg van de vrouw van de piloot te horen dat het toestel van de radar verdwenen was. Ik dacht het zal toch niet”, zegt hij.

Toen bleek dat de renners veilig voet aan de grond hadden gezet in Luxemburg, vreesde Buiks nog even dat het programma van zijn wedstrijd aangepast zou moeten worden, maar dat blijkt waarschijnlijk niet zo te zijn. De wielrenners zijn inmiddels met een ander toestel alweer onderweg vanuit Luxemburg naar Breda International Airport.

Tourwinnaar Egan Bernal arriveerde gisteren al in Etten-Leur en volgens Buiks is ook Girowinnaar Richard Carapaz inmiddels aangekomen.