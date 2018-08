Europees kampioen! Robbe Ghys en Kenny De Ketele pakken goud in ploegkoers op EK in Glasgow TLB

06 augustus 2018

16u39

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1 Wielrennen Op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow hebben Kenny De Ketele (33) en Robbe Ghys (21) ons land een gouden medaille bezorgd in de ploegkoers. H et Belgische duo haalde het met 60 punten voor Duitsland (Kluge-Reinhardt), 49 punten, en Groot-Brittannië (Hayter-Wood) . Het is de derde medaille voor ons land op dit Europees kampioenschap baanwielrennen, maar wel de eerste gouden. De Ketele pakte gisteren de zilver plak in de puntenkoers en Jolien D'hoore won vrijdag brons in de scratch.

De ploegkoers brak snel open en daar konden de Belgen best mee leven. Op 168 ronden van het einde trokken de Duitsers - de regerende wereldkampioenen - in het offensief. De Ketele en Ghys voelden dat ze hun wagonnetje moesten aanpikken en dat deden ze ook. Samen met de Duitsers pakten ze een winstronde en het beloofde dan al een tweestrijd te worden om de Europese titel.

Zo geschiedde ook. De Belgen konden geregeld wat puntjes meegraaien onderweg, waardoor zij de koppositie pakten. De Duitsers moesten daardoor aan de bak en Kluge en Reinhardt probeerden onze landgenoten ook het leven zuur te maken. 70 rondjes voor het einde gingen de wereldkampioenen opnieuw op zoek naar een bonusronde en even leken onze landgenoten zich te laten verrassen. Maar dankzij een prima wissel en een stevige inspanning van Ghys konden ze toch aansluiting maken.

Daarna was de opdracht simpel: de Duitsers niet meer laten ontsnappen en de puntenkloof in stand houden. Dat lukte ook, waardoor de Europese titel de Belgen niet meer kon ontglippen. Ghys vierde nog iets te vroeg, maar ook dat speelde geen rol meer. België is Europees kampioen in de koppelkoers.

Lotte Kopecky begint omnium met zesde plaats in scratch

Lotte Kopecky is op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow aan het omnium begonnen met een zesde plaats in de scratch.

De Nederlandse Kirsten Wild pakte de zege en sprokkelde zo 40 punten. De Britse Katie Archibald (38 ptn) en de Poolse Daria Pikulik (36 ptn) volgden. Kopecky verzamelde als zesde 30 punten.

De drie andere Omnium-onderdelen staan later vandaag op de planning. De 7,5 kilometer tempo (17u10) komt als tweede, waarna de afvalrace (20u01) volgt. De puntenkoers (21u06) over twintig kilometer sluit de omnium af.