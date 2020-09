Ervaringsdeskundigen Devolder en Eeckhout over atypisch BK in Anzegem: “Merlier is de topfavoriet” SVBM

22 september 2020

08u00 0 Wielrennen Samen zijn ze goed goed voor vier Belgische titels. Niko Eeckhout (49) en Stijn Devolder (41) zijn ervaringsdeskundigen als het aankomt op kampioen van België worden. Devolder mocht de tricolore drie keer aantrekken, Eeckhout kroonde zich één keer tot Belgisch kampioen. Beide West-Vlamingen laten hun licht schijnen op de titelstrijd aan hun achterdeur. “Je zal het BK niet winnen op de Muur, maar je kan het er wel verliezen.”

Slechts twee dagen na het einde van de Ronde van Frankrijk strijden de renners in Anzegem voor de Belgische titel. Een atypische situatie, die volgens Stijn Devolder allesbehalve ideaal is voor zij die net de Tour gereden hebben. “Toen ik Belgisch kampioen werd (in 2007, 2010 en 2013, red.), had ik telkens de Ronde van Zwitserland in de benen. Die eindigde een week voor het BK. Daartussenin reed ik nog Halle-Ingooigem, waar ik steeds lome benen had. De eerste wedstrijd na een grote ronde heb je toch altijd een raar gevoel in de benen.”

Niko Eeckhout maakt een kanttekening. “Het hangt af van persoon tot persoon”, stelt de kampioen van 2006. “Als de mannen die uit de Tour komen de tijd krijgen om in de koers te komen, dan zullen zij in de finale sterker zijn dan de renners die die zware koers niet in de benen hebben. Maar als de eerste twee, drie uur extreem zwaar en snel zijn, dan zullen ze het lastig hebben.”

Rol van de Muur

Na zo’n dertig kilometer krijgt het peloton de Muur van Geraardsbergen voor de wielen geschoven. In de Ronde van Vlaanderen van 2017 reed een groep met latere winnaar Philippe Gilbert weg op de Muur, terwijl topfavorieten Peter Sagan en Greg Van Avermaet zich lieten verrassen. Eeckhout ziet zoiets niet meteen gebeuren tijdens het BK. “Ik verwacht niet dat de Muur een grote rol zal spelen. Iedereen zal wel wat nerveus zijn in aanloop naar de Muur, maar net daardoor zal de snelheid hoog liggen en wordt het bijna onmogelijk om weg te rijden.”

Devolder daarentegen sluit een scenario waarbij de Muur voor een schifting zorgt niet uit. “Het kan altijd gebeuren op een BK dat al snel een grote groep wegrijdt met enkele favorieten. Ik heb het zelf meegemaakt in 2016, toen Gilbert won (in Les Lacs de l’Eau d’Heure, red.). In de eerste ronde ging een groep van een dertigtal renners ervandoor. Na een hele dag achtervolgen kwamen we pas in de laatste ronde aansluiten bij de achtervolgers. Dan heb je niet meer de benen om een finale te rijden. Je zal het BK niet winnen op de Muur, maar je kan het er wel verliezen.”

Merlier topfavoriet

De scherprechter van het BK moet de Tiegemberg worden, die zeven keer beklommen wordt in de plaatselijke rondes. Op papier is de Tiegemberg niet de zwaarste helling, maar met meer dan 200 kilometer in de benen kan alles pijn doen, zegt ook Eeckhout. “Normaal gezien moet iedereen de Tiegemberg aankunnen, al zijn het altijd de benen die het laatste woord hebben. En de afstand is natuurlijk ook een factor: na zoveel kilometers kan de Tiegemberg ‘pikken' in de benen.”

Naar een favoriet moet het duo niet lang zoeken. “Twee maanden geleden heb ik al gezegd dat Tim Merlier dé grote kanshebber is”, zegt Eeckhout. Devolder treedt zijn streekgenoot bij. “Hij heeft na Tirreno-Adriatico voldoende recuperatie kunnen inbouwen en zal fris aan de start staan. Bovendien is Merlier omringd door een sterke ploeg, met daarbij zelfs enkele outsiders. Merlier is volgens mij ook wel een coureur die een ‘bergske' kan overleven.”

