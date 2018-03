Eric Vanderaerden over de blitzstart in zijn carrière: "Als ik vandaag zou koersen, zou ik een god zijn"



Bart Audoore

21 maart 2018

07u30 2 Wielrennen Benoot, Wellens, Teuns: de jonge Belgen doen van zich spreken dit wielervoorjaar. Knap, knap, knap. Maar niks in vergelijking met wat Eric Vanderaerden (56) presteerde midden jaren 80. De sprinter schoot als 21-jarige debutant werkelijk als een komeet omhoog. "En dan was ik opgebrand."

Laten we beginnen met de ­actualiteit: hoe kijkt een ex-winnaar naar de nieuwe Driedaagse Brugge-De Panne?

"Het is nu een koers van één dag. Een beetje raar, hé... Ik hoop dat ik verkeerd ben, maar ik geloof niet dat de wedstrijd op deze manier een nieuw elan gaat krijgen. Een koers heeft vedetten nodig, maar die komen niet. Hoeveel WorldTourploegen staan er aan de start? Vijf. De wedstrijd is gedegradeerd. Ik vind dat spijtig."

Je bent recordhouder met vijf eindzeges. Heeft de Driedaagse nog een emotionele waarde voor je?

"Ik hoop dat het oude programmaboekje met de oude erelijst nog bestaat en dat ze mij af en toe nog een keer vermelden. (lacht) Voor mijn generatie had de Driedaagse dezelfde status als de Omloop, Dwars door Vlaanderen en de E3. Wij wonnen even graag in De Panne als in Waregem of Harelbeke."

Waarom was jij zo’n specialist?

"Ik weet niet of ik dat wel was. Ik maakte vaak het verschil in die korte tijdrit, terwijl ik geen zuivere tijdrijder was. Mijn grootste sterkte was mentaal: als ik ergens mijn zinnen op zette, kon ik dat. Ik vergelijk me op dat vlak met Tim Wellens. Die kan ook enorm focussen. Als hij iets wil, bereikt hij dat."

