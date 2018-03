Er lijkt nu toch schot in de zaak-Froome te komen: Brit staat stap dichter bij schorsing Marc Ghyselinck

31 maart 2018

02u00

Bron: Le Monde 1 Wielrennen De Internationale Wielerunie UCI verwijst de zaak van Chris Froome door naar haar antidopingtribunaal. De wielerunie is niet onder de indruk van de argumenten van Froome omtrent zijn salbutamol­plas op 7 september 2017. De renner lijkt met de doorverwijzing een stap dichter bij een schorsing.

Ruim zes maanden na zijn verdachte dopingplas lijkt er nu toch een beetje schot te komen in de zaak-Froome. De zaak was tot nu in handen van LADS (Legal Anti-Doping Services), dat is een commissie van experten die moet uitmaken of een overtreding van de antidopingregels al dan niet moet worden behandeld door het anti-dopingtribunaal van de UCI.

Froome en Team Sky hebben de voorbije maanden een reeks ­argumenten ingediend bij LADS, waarom de renner de toegestane limiet van 1.000 nanogram salbutamol heeft overschreden. De renner en zijn ploeg houden daarbij vol dat geen inbreuk is ­gepleegd tegen de dopingregels.

Froome zegt dat hij op 7 september niet meer dan zestien keer ‘gepuft’ heeft. Zestien keer is binnen de regels, zeventien keer is een overtreding. Hij doet dat volgens een strak ritueel en er is volgens Froome en volgens zijn ploegmanager David Brailsford geen enkele reden om aan te nemen dat hij op 7 september van dat ­ritueel is afgeweken. Normaal blijft Froome met dat aantal pufs binnen de grens van 1.000 nanogram salbutamol. Dat is wat maximum is toegelaten.

Maar blijkbaar heeft Froome de juridische experts van LADS niet overtuigd. Gisteren raakte bekend dat de zaak wordt doorverwezen naar de antidoping­commissie van de UCI, die zich nu over een mogelijke schorsing moet buigen. Ook Froome liet gisteravond van zich horen. "Fake news doet weer de ronde", reageerde hij gepikeerd. "Wat journalisten niet allemaal doen voor een paar kliks."

Gerekend op vrijspraak

Een uitspraak komt er volgens Le Monde niet voor augustus. Dat zou betekenen dat Froome zowel zou kunnen deelnemen aan de Giro als aan de Tour. Dat zijn de twee grote rondes die hij dit jaar wil winnen. Froome zegt aan te dringen op een snelle behandeling van zijn zaak, maar hij rekent wel op een vrijspraak. Die kans lijkt nu kleiner te zijn geworden.

In 2014 kreeg Diego Ulissi voor een gelijkaardige overtreding een schorsing van negen maanden. Alessandro Petacchi werd in 2007 een jaar geschorst.