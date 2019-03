Er lijkt een nieuwe trend op te duiken in de wielerwereld: deze toppers ‘dubbelen’ BA

08 maart 2019

10u02 0 Wielrennen Het leek niet meer van deze tijd: mannen die zowel op Vlaamse kasseien als Ardense heuvels willen koersen. Het huidige wielrennen is er een van specialisten. Maar zie, er lijkt (voorzichtig) een nieuwe trend op te duiken. Het begon met de Amstel Gold Race, waar de ‘Vlaamse’ renners sinds een vijftal jaar opnieuw aan meedoen, en sinds kort groeit ook het aantal coureurs dat echt durft te dubbelen, Vlaamse koersen in combinatie met Luik-Bastenaken-Luik dus. De nieuwste in de lijst is Sagan.

Peter Sagan

Sloeg bewust het openingsweekend over en rijdt ook de Strade Bianche niet, omdat hij later wil pieken. Sinds bekend is dat LBL een nieuwe finish heeft, heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden. De hellingen maken hem niet bang, met de hertekende finale heeft hij voor het eerst ook reële winstkans. Twee jaar geleden ging Van Avermaet hem voor, maar toen bleek de aankomst in Ans nog te zwaar.

Michael Valgren

Misschien de meest polyvalente van allemaal. Vorig jaar winnaar van de Omloop en de Amstel Gold Race, als belofte ook twee keer de beste in Luik-Bastenaken-Luik. Combineert dit jaar alle extremen, mét Roubaix en de Waalse Pijl. Kanttekening: bij de profs is zijn potentieel er in de echte Ardennen nog niet uitgekomen. Op zijn 27ste lijkt de tijd rijp.

Michael Matthews

Top 10-noteringen in Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, Brabantse Pijl, Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Alleen in Roubaix doet hij niet mee. Talent op overschot, maar winnen is niet makkelijk. Voorlopig is dat in Vlaanderen zelfs nog moeilijker dan in de Ardennen (op basis van zijn profiel zou je het omgekeerde verwachten). Ter verdediging: vorig jaar vergalde een zware val zijn Vlaams voorjaar.

Tim Wellens

Stond vorig seizoen al aan de start van de Omloop en werd het voorbije weekend derde. Wellens houdt niet van kasseien, maar hij is wel dol op de korte, explosieve klimmetjes in de Vlaamse Ardennen. Voorlopig blijft de Omloop zijn enige ‘folie’, maar de toekomst ligt open. Mogelijk zien we de Limburger een van de komende jaren ook in de Ronde.

Bob Jungels

Bewees in Kuurne-Brussel-Kuurne dat hij beide parcours aankan. Ter herinnering: vorig jaar won hij LBL, als belofte won hij Parijs-Roubaix. Vraag is of Jungels een echte dubbelaar is: in het verleden reed hij enkel de Ardense klassiekers, dit jaar zijn de Vlaamse koersen zijn hoofddoel. Hij zit in de voorselectie voor LBL, maar of hij daar effectief zal starten, is niet zeker.

Alejandro Valverde

Eigenlijk is iedereen het erover eens: als de wereldkampioen zich erop zou toeleggen, zou hij ook kandidaat-winnaar zijn in Vlaanderen. Alleen heeft de Spanjaard dat nooit gedaan. Dit jaar komt hij wel naar de Ronde, voor de eerste keer in zijn carrière. Vooral voor de magie, zegt hij zelf, maar we gaan hem toch in de gaten houden. Rijdt ook Dwars door Vlaanderen.

Alexey Lutsenko

Combineert de kasseiklassiekers al langer met de klimklassiekers, maar nu hij eindelijk winstkansen lijkt te hebben - hij is werkelijk in topvorm de jongste weken - beperkt hij zijn Vlaamse programma vreemd genoeg tot de Omloop. Hij rijdt nu de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, maar komt pas voor de Amstel Gold Race opnieuw naar onze contreien.

Jakob Fuglsang

De Deense hardrijder annex klimmer rijdt straks voor de tweede keer in zijn leven de Ronde. Het is zijn enige uitstapje naar Vlaanderen, hoewel er wel meer koersen binnen zijn mogelijkheden liggen. In 2016 werd Fuglsang 25ste in Oudenaarde, in een groepje met onder meer Naesen, Keukeleire en Roelandts.

Dylan Teuns

Zijn verhaal en programma lopen grotendeels parallel aan dat van Tim Wellens. Met dat verschil dat er een kans is dat Teuns straks ook aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen, en de E3 rijdt hij sowieso. Teuns’ liefde voor kasseien is ook groter: als junior won hij de Omloop, hij is zelf vragende partij om meer Vlaamse koersen te rijden. Maar de Ardennen blijven wel zijn hoofddoel.