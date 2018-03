Epische beelden op Cape Epic: Belgische gaat "1000 keer dood" voor tweede plaats DMM

20 maart 2018

22u53

Bron: Sporza 6 Wielrennen In Zuid-Afrika is de Cape Epic volop aan de gang. De loodzware mountainbike-wedstrijd trekt deelnemers van over de hele wereld en daarbij ook heel wat (voormalige) toppers. Zo staat Jurgen Van den Broeck aan de start met zijn broer, zijn topmountainbikers Schurter en Kulhavy van de partij én strijdt met Githa Michiels een Belgische om de zege bij de vrouwen.

Michiels doet het daarbij na twee etappes verre van onaardig. Samen met haar Zwitserse partner legt Michiels beslag op de tweede plaats in de tussenstand, al moest onze landgenote daar vandaag bijzonder diep voor gaan. Na de aankomst moest Michiels uitgeput bekomen van haar inspanning.

"Ik heb weer heel hard afgezien, vooral in de slotfase. Ik ben het niet gewoon om zulke lange wedstrijden te rijden. Ik ben zeker 1.000 keer gestorven. Ik ben op het einde in elkaar gezakt, maar ik wist zelfs niet of dat voor of na de finish was."

Stand bij de vrouwen

1. Langvad/Courtney (Den/VS) in 10u16'25"

2. Michiels/Lüthi (Zwi) op 6'31"

3. Strauss/Last (ZAf/Eng) 12'26"