Entourage ziet Evenepoel belangrijke fundamenten leggen in San Juan: “Hier kunnen we op bouwen” Joeri De Knop in Argentinië

05 februari 2019

08u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De basis ligt er. Hier kan op termijn een stevig huis worden op gebouwd. Steen voor steen willen ze dat met Remco Evenepoel (19) doen bij Deceuninck-Quick.Step. “Elke koers zal hij ons iets wijzer maken”, weten ploegleider Klaas Lodewyck en trainer Koen Pelgrim.

“Een sprong in het diepe”, noemt Pelgrim zo’n eerste profkoers. “Je weet vooraf nooit exact hoe het gaat lopen.” Altijd wat wikken en wegen, is het ook volgens Lodewyck. “Remco mag dan wel hard hebben getraind afgelopen winter, gezien zijn prille leeftijd en het verzet dat hij vorig jaar als junior nog trapte, was die integratie in het profpeloton toch een opdracht.” Maar kijk, Evenepoel leek er in San Juan al zijn leven lang in rond te fietsen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN