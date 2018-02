Enorme dopingvondst bij onderzoek naar overleden Rumsas XC en Sjors Tanis

08 februari 2018

22u33

Bron: Cyclist.co en AD 10 Wielrennen De Italiaanse wielerploeg Altopack-Eppela is verder in opspraak geraakt. De politie heeft de eigenaar en twee ploegleiders van de formatie aangehouden en vond bij de ploeg grote hoeveelheden groeihormonen en Epo. Ook een apotheker is volgens enkele Italiaanse media in hechtenis genomen.

Altopack-Eppela is een van de grootste amateurteams van Italië. Linas Rumsas (21) reed voor de ploeg en werd vorig jaar dood aangetroffen in zijn huis. De Italiaanse politie arresteerde de vader en manager van de overleden coureur en kwam zo op het spoor van een dopingnetwerk. "Linas Rumsas zette tijdens de maanden voor zijn dood betere resultaten neer dan ooit tevoren. En dat in lastige wedstrijden", meldt de politie vandaag op een persconferentie. "Daarom vermoeden we dat zijn overlijden het gevolg is van verboden middelen.''

Linas is de zoon van Raimondas Rumsas, die in 2000 de Ronde van Lombardije won en twee jaar later derde werd in de Tour de France. Vanwege dopinggebruik werd dat laatste resultaat geschrapt. Zijn andere zoon, Raimondas junior, testte op 6 september positief op het groeihormoon GRHP-6.

De aangehouden medewerkers van Altopack-Eppela zouden jonge wielrenners aangezet hebben tot het gebruik van verboden middelen. "Uit onderzoek blijkt dat er een dopingsysteem was binnen die ploeg'', verklaart de politie. "Ploegbaas Luca Franceschi haalde de meest beloftevolle renners binnen en heeft hen gepusht om doping zoals Epo te gebruiken die hij de renners zelf verschafte.''

Italian police arrested six people in a doping raid after the death of Linas Rumsas and banning of Raimondas Rumsas. 8//2/18. @narendramodi @PMOIndia @iocmedia @PORUS_PUTIN @realDonaldTrump @Ra_THORe @ChetanChauhanCr @virendersehwag @wada_ama @FancyBears pic.twitter.com/cy9Tl92pFh Dr Saranjeet Singh(@ DrSaranjeet14) link

Sean Kelly: “Slechts twee renners kunnen de klassiekers domineren”

Sean Kelly won in z’n carrière liefst negen wielermonumenten: tweemaal Milaan-Sanremo (1986, 1992), Parijs-Roubaix (1984, 1986) en Luik-Bastenaken-Luik (1984, 1889), daarnaast trof hij liefst drie keer raak in de Ronde van Lombardije (1983, 1985, 1991). Conclusie: jarenlang dominant in de klassiekers.

Elke generatie heeft wel een renner die erboven uitsteekt. Maar volgens Kelly ontbreekt er momenteel zo'n figuur. “Er zijn tevens maar twee renners die de klassiekers kunnen domineren: Greg Van Avermaet en Peter Sagan”, aldus de Ier bij Cyclist. “Sagan heeft het potentieel om klassiekers naar zijn hand te zetten, maar voorlopig wist hij met de Ronde van Vlaanderen slechts één monument op zijn palmares te zetten. Te weinig.”

“Hetzelfde geldt voor Van Avermaet. Enkel winst in Parijs-Roubaix. Al is hij ongetwijfeld in staat om daar enkele monumenten aan toe te voegen. Ik denk dan ook aan de Ardennenklassiekers, waar hij zeker een rol zal spelen”, luidt het bij Kelly.

Philippe Gilbert?

Ietwat verrassend: het Ierse wielericoon haalt Philippe Gilbert niet aan. Die laatste heeft nochtans het potentieel om álle monumenten te winnen. Enkel Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo ontbreken voorlopig op het palmares van de Waal. Niet eenvoudig –understatement- om te zegevieren in dé vijf grote klassiekers. Slechts drie renners wisten het kunststukje ooit te realiseren: Eddy Merckx, Rik Van Looy en Roger De Vlaeminck. Nét geen Sean Kelly in dat lijstje. Hij won enkel de Ronde van Vlaanderen niet, waar hij liefst driemaal als tweede eindigde.

Geniez is snelste tegen de klok in Ronde van de Provence

Alexandre Geniez heeft de proloog in de Ronde van de Provence (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman van AG2R legde het parcours van 5,8 km met start en aankomst in Castellet af in 6:49, goed voor een gemiddelde van 51,051 km uur. Hij was de enige die boven de 51 km/uur ging. Zijn landgenoot Sylvain Chavanel (Direct Energie) werd tweede op twee seconden, een andere Fransman, Christophe Laporte van Cofidis bezette de derde plaats, eveneens op twee seconden.

Het is voor Geniez zijn tweede wedstrijd en meteen ook tweede overwinning van het seizoen, eerder won hij ook al de Franse openingsklassieker GP La Marseillaise. "Dit komt ook voor mij als een totale verrassing", liet hij optekenen. "Nooit eerder won ik een individuele tijdrit. Na mijn zege in de GP La Marseillaise dacht ik vanmorgen niet meteen dat ik hier al opnieuw zou mogen juichen. Ik ben echt blij met deze zege en het is fijn om mijn goede begin van het seizoen voort te zetten."

Het is voor AG2R al de vierde overwinning van het seizoen. Geniez start ook als leider in de Franse rittenkoers die tot zondag duurt. Vorig jaar kroonde Rohan Dennis zich tot eindwinnaar.

Gaviria scoort hattrick in eigen land

Fernando Gaviria (Quick Step Floors) heeft vandaag zijn hattrick vervolledigd in de Colombia Oro y Paz (2.1). De Colombiaan won na de eerste en de tweede ook de derde etappe in eigen land. Na 163,2 kilometer tussen Palmira en Buga was Gaviria in een massaspurt sneller dan de Italiaan Matteo Malucelli (Androni-Sidermec) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon).

Gaviria behoudt ook de leiding in het algemeen klassement. De spurter telt 17 seconden voorsprong op Molano en 23 seconden op Malucelli.

Morgen wacht de renners in Colombia een eerste heuvelachtige etappe. Na de start in Buga trekke de renners op pad voor een rit van 149,5 kilometer met aankomst boven op Alto Boqueron.