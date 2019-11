Energy Lab (Lotto-Soudal) wil Bakala Academy (Deceuninck-Quick.step) overnemen Bart Audoore

27 november 2019

Krijgt Lotto-Soudal straks inzage in de medische dossiers en trainingsmethodes van Deceuninck-Quick.Step? Het risico ­bestaat, als de twee grootste sportlabo's van het land gaan ­samenwerken. Het 'rode' Energy Lab staat op het punt om de 'blauwe' Bakala Academy over te nemen. Patrick Lefevere is op zijn hoede.

Energy Lab en de Bakala Academy zijn de twee meest gerenommeerde ‘performance centers’ van België: ze testen en screenen (top)sporters, zorgen voor medische begeleiding en schrijven trainingsschema’s uit. Energy Lab bestaat sinds 2009 en heeft filialen in Paal, Gent en Rotterdam. Het is een onafhankelijk bedrijf van Bob Verbeeck, de ­eigenaar van sporteventbureau Golazo. De bekendste werknemer is coach Paul Van Den Bosch. De Bakala Academy werd in 2012 opgericht binnen de schoot van de Universiteit Leuven door de Tsjechische zakenman Zdenek Bakala. Het center wordt gerund door inspanningsfysioloog Peter Hespel.

Sinds een aantal maanden lopen in het geheim onderhandelingen over een samenwerking tussen de twee labo’s. De Bakala Academy is verlieslatend en Energy Lab ziet “een opportuniteit” in een overname. Nog dit jaar wordt een deal verwacht.

Uitwisseling data?

Dat zou voor een kleine schok zorgen in de wielerwereld, want nergens staan de twee concurrerende bedrijven meer tegenover mekaar dan hier. Zdenek Bakala is ook eigenaar van de wielerploeg van Patrick Lefevere en zijn academie behoort logischerwijze dus tot het ‘blauwe’ kamp van Deceuninck-Quick.Step. Energy Lab werkt al jaar en dag samen met Lotto-Soudal en behoort daarmee tot het ‘rode’ kamp. Een samenwerking ligt dus gevoelig.

Een insider legt uit: “Het is wachten op details over de constructie, maar deontologisch lijkt dit geen ideale situatie. Wat als ­bepaalde mensen inzage krijgen in de dossiers van beide teams? Dat zou betekenen dat er onderling kennis kan worden uitgewisseld. Ik denk niet de teams dat idee plezant vinden.”

Wapen in de koers

Mits goeie afspraken en een ­duidelijke scheiding van beide centra hoeft er geen overlap te zijn. “Het is absoluut de bedoeling dat er ‘een muur’ blijft ­bestaan”, zegt een tweede insider. “Het is zelfs een voorwaarde in de onderhandelingen.”

Maar Patrick Lefevere is toch op zijn hoede — aangezien het ­initiatief bij Energy Lab zit en de Bakala Academy in de zwakkere onderhandelingspositie zit, loopt hij het grootste risico om benadeeld te worden. “Ik ben niet op de hoogte van dit dossier en ben vandaag niet ongerust, maar als er een samenwerking komt, zal ik de eerste zijn om met Peter Hespel te spreken. Niemand heeft graag dat zijn knowhow beschikbaar wordt voor ­anderen.”

Wetenschappelijke en sport­medische kennis zijn belangrijke wapens in het moderne profwielrennen. Ploegen zoeken naar de beste begeleiding en vechten om de grootste specialisten. Zo pikte Jumbo-Visma ­recent de diëtist in van Deceuninck-Quick.Step, Martijn Redegeld. Lefevere: “Jumbo is zogezegd het nieuwe ‘best in town’, het nieuwe ‘sexy thing’, ze zouden lichtjaren voorsprong hebben met hun voedingsapp en het afwegen van hun maaltijden, maar ze komen wel personeel bij ons wegplukken. Ik zal dat maar als een compliment zien, zeker?”

Maar het algemene principe blijft: het idee dat concurrenten zouden kunnen profiteren van kostbare kennis die in zijn ploeg is opgebouwd, schrikt Lefevere af. “Ik wacht af, maar als er een probleem rijst, zijn wij niet getrouwd met de Bakala Academy. We kunnen altijd een andere partner kiezen.”