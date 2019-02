En plots werd ene Jimmy Janssens (29) derde in Ster van Bessèges: “Sta er zelf van te kijken” Sven Spoormakers

13 februari 2019

09u00 0 Wielrennen Hij stond nog wat onwennig op het podium van de Ster van Bessèges, als derde in de eindstand. Een verrassing was het, niet het minst voor Jimmy Janssens - 29 jaar al - zelf. “Ik sta er zelf een beetje van te kijken dat ik dit allemaal kan.” Komt er een nieuwe Ludo Dierckxsens aan?

Wielrennen was niet zijn eerste sport. Dat was motorcrossen. “Maar toen ik een jaar of vijftien was, ben ik zwaar gevallen”, vertelt Jimmy Janssens. “Mijn twee polsen waren gebroken en mijn milt gescheurd. Toen vond mijn moeder het toch beter dat ik iets anders ging doen. Ik ben dan maar beginnen fietsen, als revalidatie, en dat beviel me wel. Ik ben dan beginnen koersen en dat liep wel goed. Ik was altijd bij de beteren, maar reed wat te onstuimig - en dat betaal je cash op het einde van de koers, natuurlijk. Dus een veelwinnaar was ik nooit. En dan val je niet op, hé.”

