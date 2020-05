En plots was er koers: in Noorwegen werd in grootste geheim tijdrit georganiseerd GVS

21 mei 2020

19u23 0 Wielrennen En plots was er koers. Terwijl de officiële wedstrijden nog even stilliggen, organiseerde men in Noorwegen in het grootste geheim de eerste race in weken. Een tijdrit moest de afstand bewaren, publiek was er niet. “Voor de coureurs is dit fantastisch, eindelijk hebben ze wat competitiegevoel.”

Het geduld was op. In Noorwegen werd gisteren in het grootste geheim de eerste koers sinds de coronapandemie georganiseerd. Een klimtijdrit van vier kilometer kon de afstand tussen de tien Noorse deelnemers - onder wie bekende namen Edvald Boasson Hagen (NTT) en Carl Frederik Hagen (Lotto-Soudal) - garanderen.

Voor de coureurs is dit fantastisch, eindelijk hebben ze wat competitiegevoel en weten ze hoe ver ze staan. Dit moet ze in deze moeilijke periode motiveren Gabriel Rasch

Aangezien het geen UCI-evenement was, was toestemming van het internationale wielerorgaan niet nodig. “Onze locatie was onbekend, dus het publiek bleef weg”, vertelde initiatiefnemer en sportdirecteur van Team Ineos Gabriel Rasch. “We willen deze coronasituatie echt niet verergeren. Maar zo kan het op een veilige manier.”

Finally, live racing on tv in Norway! @Tobias_S_Foss 2nd @tv2 #klatrekongen #fuelofnorway @JumboVismaRoad pic.twitter.com/OA3sUmTjXw Richard Plugge(@ RichardPlugge) link

Toch kwamen de wielerfans aan hun trekken, de wedstrijd werd live uitgezonden op de Noorse televisie. “We volgden de gezondheidsmaatregelen bij de renners strikt op en ze kwamen niet in contact met elkaar. Voor de coureurs is dit natuurlijk fantastisch, eindelijk hebben ze wat competitiegevoel en weten ze hoe ver ze staan. Dit moet ze in deze moeilijke periode motiveren voor de rest van het seizoen.”

Andreas Leknessund, die in 2021 uitkomt voor Sunweb, won de eerste krachtmeting in weken. “Dit heb ik echt gemist. Of het veilig was? Zeker weten. De afstand tussen de renners is groot.” Morgen vindt de laatste manche plaats van de zogeheten Klatrekongen Fuel of Norway - alweer op een duistere locatie en dus zonder fans.