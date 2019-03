En of ze de Poggio opvlogen in Milaan-Sanremo: Alaphilippe en co tekenen voor op één na beste klimtijd ooit DMM

25 maart 2019

12u49 0 Wielrennen Julian Alaphilippe won zaterdag met Milaan-Sanremo het eerste klassieke wielermonument van het jaar. In de sprint nam hij de maat van een elitegroepje, maar zijn demarrage op de Poggio was bijna net zo indrukwekkend. De Fransman tekende cijfermatig zelfs voor de op één na beste beklimming in de geschiedenis van de ‘Primavera’.

Oliver Naesen was duidelijk na zijn tweede plaats in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot had net Julian Alaphilippe moeten laten voorgaan op de Via Roma, maar was achteraf tevreden. “Dit is ongelofelijk voor mij. Ik dacht aan een top tien, het podium verwachtte ik niet. Julian was de rechtvaardige winnaar. Hij was ‘untouchable’ en de sterkste op de Poggio”, aldus de renner van AG2R-La Mondiale. Goed gezien van Naesen - die zelf ook bij de eersten bovenkwam op de kuitenbijter net buiten Sanremo.

Alaphilippe zette na hard werk van zijn ploegmaats bij Deceuninck-Quick.Step op de Poggio de koers naar zijn hand. Na een nerveuze aanloop liet Yves Lampaert Alaphilippe, Gilbert en Stybar opdraaien bij de eerste vijf. “Precies zoals we het gepland hadden”, vertelde Gilbert daar na de koers over. “Aan de voet vond ik Julian redelijk nerveus. ‘Sneller, sneller, sneller’, bleef hij maar roepen. Maar ‘Styby’ en ik zaten aan onze limiet. Ik denk niet dat we het eerste deel van de Poggio ooit al zó snel zijn opgereden. Het was daarna aan Julian om het af te maken.”

38,06 kilometer per uur

Naesen en Gilbert dus. Twee Belgen die onafhankelijk van elkaar beweren dat de beklimming van de Poggio er best wel eentje was die gezien mocht zijn. Puur cijfermatig is hun stelling intussen ook bevestigd. Met een tijd van 5 minuten en 50 seconden was de beklimming van de Poggio dit jaar de op één na snelste ooit in Milaan-Sanremo. Alaphilippe (en ook Kwiatkowski, Valverde, Naesen, Sagan, Trentin en Van Aert) reden de 3,9 kilometer lange beklimming op aan een gemiddelde snelheid van 38,06 kilometer per uur.

Razendsnel dus. Al plaatsen we er wel twee kanttekeningen bij. De eerste is dat Deceuninck-Quick.Step van bij de voet vol doortrok in dienst van Alaphilippe. De tweede wijst dan weer op de wind. Die stond nagenoeg de hele beklimming in het voordeel. Dat zou de laatste vier jaar trouwens telkens het geval geweest zijn. Het is één van de mogelijke verklaringen waarom de klimtijden van de Poggio de laatste jaren in de lift zitten.

Met 5:50 komen Alaphilippe en co nog altijd vier tellen tekort om de absolute recordtijd van Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert te evenaren. De twee reden de Poggio in 1995 op aan een gemiddelde snelheid van 38,50 kilometer per uur en houden daarmee al meer dan 24 jaar het record in hun bezit. Hun 5:46 werd blijft dus nog minstens één jaar op de tabellen staan.

De tijden op de Poggio sinds 1989 (*vijf snelste beklimmingen cursief)

2019: 3,8 km aan 3,9%—5:50—gemiddelde snelheid 38.06 km/u (Alaphilippe-Kwiatkowski-Naesen-Valverde-Sagan-Trentin-Van Aert)*

2018: 3,7 km aan 3,9%—6:13—gemiddelde snelheid 35.71 km/u (Vincenzo Nibali)

2017: 3,7 km aan 3,9%—5:55—gemiddelde snelheid 37.52 km/u (Sagan-Kwiatkowski-Alaphilippe)*

2016: 3,7 km aan 3,9%—6:10—gemiddelde snelheid 36.00 km/u (Michal Kwiatkowski)

2015: 3,7 km aan 3,9%—6:26—gemiddelde snelheid 34.51 km/ u (Van Avermaet)

2014: 3,7 km aan 3,9%—6:50—gemiddelde snelheid 32.49 km/u (Peloton)

2013: 3,7 km aan 3,9%—6:48—gemiddelde snelheid 32.65 km/u (Cancellara-Sagan-Ciolek-Paolini-Pozzato)

2012: 3,7 km aan 3,9%—6:33—gemiddelde snelheid 33.89 km/u (Cancellara-Gerrans-Nibali)

2011: 3,7 km aan 3,9%—6:25—gemiddelde snelheid 34.60 km/u (Nibali-Cancellara)

2010: 3,7 km aan 3,9%—6:14—gemiddelde snelheid 35.61 km/u (Pozzato-Gilbert)

2009: 3,7 km aan 3,9%—6:04—gemiddelde snelheid 36.59 km/u (Filippo Pozzato)

2008: 3,7 km aan 3,9%—6:07—gemiddelde snelheid 36.29 km/u (Philippe Gilbert)

2007: 3,7 km aan 3,9%—6:13—gemiddelde snelheid 35.71 km/u (Gilbert-Ricco)

2006: 3,7 km aan 3,9%—6:11—gemiddelde snelheid 35.90 km/u (Ballan-Pozzato)

2005: 3,7 km aan 3,9%—6:04—gemiddelde snelheid 36.59 km/u (Pellizotti-Rebellin-Kirchen-Celestino-Merckx)

2004: 3,7 km aan 3,9%—6:27—gemiddelde snelheid 34.42 km/u (Bettini-Vicioso-S.Sanchez-Celestino)

2003: 3,7 km aan 3,9%—6:17—gemiddelde snelheid 35.33 km/u (Paolini-Celestino-Bettini-Di Luca)

2002: 3,7 km aan 3,9%—6:15—gemiddelde snelheid 35.52 km/u (Paolo Bettini)

2001: 3,7 km aan 3,9%—6:02—gemiddelde snelheid 36.80 km/u (Rebellin-Bartoli-Colombo-Van Petegem)

2000: 3,7 km aan 3,9%—5:56—gemiddelde snelheid 37.42 km/u (Rebellin-Van Petegem-Tchmil)*

1999: 3,7 km aan 3,9%—6:04—gemiddelde snelheid 36.59 km/u (Gabriele Colombo)

1998: 3,7 km aan 3,9%—5:51—gemiddelde snelheid 37.95 km/u (Alberto Elli)*

1997: 3,7 km aan 3,9%—6:03—gemiddelde snelheid 36.69 km/u (Bartoli-Museeuw-Ferigato)

1996: 3,7 km aan 3,9%—6:10—gemiddelde snelheid 36.00 km/u (Favorietengroep)

1995: 3,7 km aan 3,9%—5:46—gemiddelde snelheid 38.50 km/u (Maurizio Fondriest- Laurent Jalabert)*

1994: 3,7 km aan 3,9%—6:01—gemiddelde snelheid 36.90 km/u (Giorgio Furlan)

1993: 3,7 km aan 3,9%—6:07—gemiddelde snelheid 36.29 km/u (Maurizio Fondriest)

1992: 3,7 km aan 3,9%—6:07—gemiddelde snelheid 36.29 km/u (Moreno Argentin)

1991: 3,7 km aan 3,9%—6:57—gemiddelde snelheid 31.94 km/u (Claudio Chiappucci)

1990: 3,7 km aan 3,9%—7:02—gemiddelde snelheid 31.56 km/u (Gianni Bugno)

1989: 3,7 km aan 3,9%—6:48—gemiddelde snelheid 32.65 km/u (Laurent Fignon)

