En of Van Aert ook wil knallen in de Ronde: wereldkampioen trok vandaag al op verkenningstocht XC

15 maart 2018

12u40 54 Wielrennen Wout van Aert ging vanochtend de laatste 130 kilometer van de Ronde van Vlaanderen verkennen. De wereldkampioen van het veld begon z'n training op de Edelareberg.

Nadien volgden de Wolvenberg, de Leberg, de Berendries, Tenbosse, de Muur, de Pottelberg, de Kanarieberg, twee keer de Oude Kwaremont, tweemaal de Paterberg, de Koppenberg, de Steenbeekdries, de Taaienberg en de Kruisberg/Hotond. Niet min.

Bij Vérandas Willems-Crelan werkten ze de lastige tocht in twee groepen af. De renners die gisteren Nokere Koerse reden, vertrokken iets later. Van Aert zat dus in groep 2.

Na afloop van de pittige training ging Van Aert nog wat bijtrainen achter de brommer, met achter het stuur: boezemvriend Tim Merlier. En of de wereldkampioen veldrijden gebrand is op een knalprestatie in Vlaanderens Mooiste...