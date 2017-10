En een val! BMC-renner valt pardoes van het podium in China DMM

Silvan Dillier mocht vandaag als leider van het bergklassement voor de derde keer het podium op in de Tour of Guangxi. De hardrijder van BMC liet de champagne rijkelijk spuiten, maar dat liep plots helemaal fout. De Zwitser ging even te hard op in het feestgedruis en vergat even later het opstapje. Nodeloos om te zeggen dat het hele tafereel resulteerde in een fikse valpartij, tot groot jolijt van Dillier zelf en de vele omstaanders in China.

