Emotionele ploegleider Bramati: "Remco kon praten, maar heeft pijn aan rechterkant"

15 augustus 2020

18u48 20 Wielrennen Het was een geëmotioneerde Davide Bramati die na de koers VTM Nieuws te woord stond. De Italiaanse ploegleider van Deceuninck-Quick.Step bevestigde dat Remco Evenepoel bij bewustzijn was. Bramati kon meteen met z'n renner praten. “Remco heeft pijn aan z’n rechterkant.”



“Patrick (Lefevere, red.) en Alessandro Tegner (de perschef, red.) zijn bij hem in het ziekenhuis in Como. Nu wachten we af”, aldus Bramati. “Als team hebben we de laatste weken niet veel geluk gehad. We hoopten dat de pech achter ons lag. Al heeft Remco ook veel geluk gehad.” De ploegleider was erg onder de indruk van de val van Evenepoel. “Ik denk dat ik tegen mijn collega’s ga vertellen dat ze Lombardije nooit meer moeten doen. De Plus (die toen voor de Quick.Step-ploeg reed) viel een bocht eerder in dezelfde afdaling. Het is voor een ploegleider niet leuk als je de fiets ziet staan en je weet niet waar de renner is.”

Bramati bevestigde dat Evenepoel bij bewustzijn was na de val. “Het belangrijkste is dat hij bij bewustzijn was en dat hij kon praten.” Evenepoel is niet de eerste renner die in het ravijn belandt in de afdaling van de Sormano. Is de afzink te gevaarlijk? “Goh, gevaarlijk... Het is een loterij. Valpartijen zijn natuurlijk een deel van het wielrennen.”

