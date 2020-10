Emotionele Mark Cavendish na Gent-Wevelgem: “Dit was waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd” DMM

11 oktober 2020

16u33

Bron: Sporza 2 Wielrennen Opmerkelijke woorden na Gent-Wevelgem. Een duidelijk aangedane Mark Cavendish (35) vertelde aan Sporza dat hij wellicht voor zijn afscheid als wielrenner staat. “Dit was waarschijnlijk mijn laatste koers.”

Een opvallende aanwezige in de zogenaamde vlucht van de dag in Gent-Wevelgem: Mark Cavendish. De voormalige wereldkampioen wielrennen reed samen met onder meer Kenny Molly en Gilles De Wilde in de aanval. Na de eerste passage over de Kemmelberg werd de groep ingerekend.

Cavendish is de voorbije jaren niet meer de renner die hij ooit was. De 34-voudige ritwinnaar in de Tour sukkelde maanden met het virus van Epstein-Bar. In de sprints komt hij er sindsdien niet meer aan te pas, toch maakte hij er vandaag een erezaak van om zich nog een keer in de kijker te rijden.

Met reden, zo bleek achteraf. Een emotionele Cavendish liet aan de meet in Wevelgem bij Sporza verstaan dat het wel eens de laatste wedstrijd uit zijn carrièrek kan zijn geweest. “Dit was misschien wel mijn laatste koers”, zei de Brit tussen de tranen door.

Of Cavendish ook daadwerkelijk stopt met deze Gent-Wevelgem is niet helemaal duidelijk. Bij Bahrain-McLaren lieten ze gisteren nog verstaan dat de gesprekken voor een nieuw contract met Cavendish lopend zijn. De renner zlef staat ook nog altijd op de deelnemerslijst voor de Scheldeprijs.

