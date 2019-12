Emotioneel weerzien tussen Cameron en Margaux 10 jaar na dood VDB: “Papa zou blij ­geweest zijn” Bart Audoore

10 december 2019

04u00 4 Wielrennen ‘Deux soeurs, due ­sorelle.’ Dus niet zomaar twee meisjes op een foto. “Papa zou blij geweest zijn als hij ons samen had gezien”, zegt Cameron Vandenbroucke (20). Zij vloog dit weekend speciaal naar Italië om de 18de verjaardag van haar zus ­Margaux te vieren.

Een bijzondere foto voor een bijzonder moment. “Het was drie jaar geleden dat ik mijn zus had gezien”, vertelt Cameron Vandenbroucke, de oudste dochter van wielerlegende Frank. Haar zus, dat is Margaux, een paar jaar ­jonger en dochter uit het tweede huwelijk van VDB met de Italiaanse Sarah Pinacci. Dit weekend ging Cameron haar halfzus verrassen vlakbij waar ze woont, in Montecatini Terme in Toscane.

“Margaux wordt volgende week 18", vertelt ­Cameron. “Mamie (hun oma, red.) en Sarah hadden een verrassingsetentje georganiseerd. Het was super om Margaux terug te zien. We hadden ons in het restaurant verstopt, Margaux wist helemaal van niks. Ze was in shock toen ze me zag. Ze begon te huilen. Net als mamie. Ik was ook emotioneel, maar ik ben niet het type dat snel weent.”

De zussen woonden nooit samen onder hetzelfde dak, ook niet als kind, maar houden wel al jaren contact. Een berichtje over en weer, af en toe een telefoontje. “Waarover wij praten? De normale dingen waarover meisjes van onze leeftijd praten. Over thuis, over onze vrienden en vriendinnen. Soms is het wel gek. Je merkt aan kleine dingen dat we mekaar niet vaak zien: ik weet bijvoorbeeld niet wat Margaux lekker vindt of zo. Dat is niet zoals bij een gewone zus. Over papa hebben we niet gepraat, neen. Ik vind het niet moeilijk om over hem te praten, maar ik weet niet of dat bij Margaux ook zo is. Ik weet niet hoe ze er over denkt, maar dat is ook niet nodig. Het is goed zoals het is.”

‘Sale caractère’

Vandenbroucke overleed tien jaar geleden, in 2009, tijdens een reis naar Senegal. 2019 was een jaar met veel herdenkingen, een nieuw boek en een aangrijpende documentaire over Belgiës meest flamboyante wielrenner. “Papa zou blij ­geweest zijn als hij ons samen had gezien”, weet Cameron. “Dit is wat hij gewild zou hebben. Je merkt wel dat we zussen zijn. We lijken niet erg op mekaar, maar er is wel iets. We hebben dezelfde ‘air’, dezelfde blik in onze ogen. We hebben ook allebei het ‘sale caractère’ van papa. (lacht hartelijk) Ik ben maar een dag in Italië geweest, maar het was heerlijk. Het is mijn favoriete land, het eten is er fantastisch en het was vooral een heel fijne avond.”