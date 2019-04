Emoties laaien hoog op in Lotto-kamp: “Hij reed de perfecte wedstrijd” JH

16 april 2019

20u15

Bron: Eigen berichtgeving, Sporza 0 Wielrennen Na de geslaagde uurrecordpoging van Victor Campenaerts moest er in het Lotto-kamp toch een traantje weggepinkt worden: in de studio van Sporza had ploegmanager Marc Sergeant het moeilijk, ook ‘Performance Manager’ Kevin De Weert, in Mexico ter plaatse, deed zijn verhaal met tranen in de ogen: “Er is veel druk van onze schouders gevallen.”

Marc Sergeant: “Hij zou Wiggins twee keer gedubbeld hebben”

Normaal gezien straalt Marc Sergeant altijd veel rust uit. Nu had de ploegmanager van Campenaerts het moeilijk om zijn emoties de baas te kunnen. “Dit is een fenomenale prestatie: hij zou Wiggins twee keer gedubbeld hebben. Dit is echt iets speciaals, ik heb vanmiddag Eddy Merckx bezig gehoord: hij zei dat hij gelukkig was dat hij dat uurrecord ook gedaan heeft. Nu gaat Campenaerts ook dat gevoel hebben”, was Sergeant in de wolken.

Toch begon de ploegmanager van Lotto-Soudal er toch even voor te vrezen: halfweg legde Campenaerts enkele tragere rondes af: “Ik was even bang, maar tegen mijn verwachtingen in, kon hij nog wat versnellen op het einde. “Dit moet hem zo’n voldoening geven, ook die muur van 55 kilometer breken: iedereen dacht dat Wiggins dat ging doen, maar nu doet Campenaerts het”, bleef Sergeant de prestatie van de nieuwe uurrecordhouder bewierroken.

Voor Lotto-Soudal was het voorjaar weinig succesvol, dankzij Campenaerts kan het team nog eens lachen. “De ervaring leert mij dat na zo’n prestatie, de rest van de ploeg boven zichzelf gaat uitstijgen. Naar mijn gevoel zal dat ook zo gebeuren de komende weken”, is Sergeant hoopvol voor de rest van het seizoen. De ex-profrenner is vooral gerustgesteld dat na alle publiciteit op voorhand, Campenaerts het ook echt gehaald heeft.

Kevin De Weert: “Ik vond het indrukwekkend”

De voorbije weken bracht Kevin De Weert heel wat tijd met Victor Campenaerts door. Als ‘Performence Manager’ werkte hij elke dag intensief met de nieuwe uurrecordhouder. “Er is veel druk van onze schouders gevallen”, vertelde De Weert in tranen. De ex-bondscoach toonde Campenaerts iedere ronde of hij al dan niet op schema zat. Dat was in de meeste ronden ook het geval: “Ik vond het indrukwekkend, hij rijdt de perfecte wedstrijd. Het is al moeilijk om dat record te breken, maar dan gaat hij nog eens boven de magische grens van 55 kilometer”, kon een duidelijk geëmotioneerde De Weert zijn ogen niet geloven.