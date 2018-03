Ellebogenwerk: Sagan en Caruso incasseren en delen uit bij ingaan van rotonde, maar blijven wel recht Mike De Beck

08 maart 2018

16u48 0 #TirrenoAdriatico Nos lo decía @_davogarcia y lo buscamos, el codito de Peter Sagan contra Damiano Caruso. pic.twitter.com/9TVp8vV1t7 Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Bijzonder nerveuze finale in Follonica, daar waar de streep lag voor de tweede rit van de Tirreno-Adriatico. Peter Sagan en Damiano Caruso hebben het geweten. Met nog enkele kilometers te gaan posteerden de twee zich op de voorposten van het peloton. Een rotonde zorgde echter ei zo na voor een enorme schade. Caruso kneep naar binnen en gaf daardoor een kleine duw aan Peter Sagan. De wereldkampioen liet zich niet zomaar kisten en duwde de man in de blauwe trui dan ook terug. Met nog een kleine elleboog er tegenaan. Het mag een klein wonder heten dat beide heren recht bleven. Anders had de ravage zonder twijfel groot geweest.