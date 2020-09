Elke dag koers tot 8 november: zo indrukwekkend ziet de wielerkalender van dit najaar eruit Redactie

28 september 2020

11u21 4 Wielrennen De Tour en het WK zitten erop, maar het seizoen is nog lang niet voorbij. Vanaf morgen staat er dagelijks tot en met 8 november minstens één WorldTour-koers op het menu. Noteer onderstaande datums alvast in uw agenda.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het wordt een dol wielernajaar. Tot en met zondag 8 november is het élke dag koers. 41 dagen (!) na elkaar. Vooral zondag 25 oktober springt in het oog. Die dag eindigt de Giro, staat de tweede bergrit in de Vuelta (met aankomst op de Tourmalet) op het programma, én wordt met Parijs-Roubaix het laatste Monument van het seizoen gereden.

Vier dagen eerder, op woensdag 21 oktober, worden er eveneens drie WorldTour-koersen afgewerkt: Driedaagse Brugge-De Panne, de loodzware zeventiende etappe in de Giro, én de tweede rit in de Vuelta. Koersen maar!

Op 3 oktober gaat op Sicilië de Ronde van Italië van start. Wie grijpt volgens u de roze trui? Selecteer uw favorieten in het wielerspel Gouden Giro en maak kans op 5.000 euro cash en geweldige dagprijzen.