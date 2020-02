Elke Bleyaert, de vriendin van Stuyven: “Je kan er alleen maar van dromen dat die eerste koers meteen raak is” MCA/GVS

29 februari 2020

17u44 0

“Dit is fantastisch. Je kan alleen maar dromen dat de eerste koers meteen raak is”, was Elke Bleyaert, de vriendin van Omloop-winnaar Jasper Stuyven, in de wolken. “Hij moet zijn eigen manier van koersen volgen. Hij zat de voorbije jaren iets de veel in de knechtenrol en nu kan hij zijn eigen kans gaan. Dat is wat hij het beste kan. Nu kan hij aanvallend koersen en in zichzelf geloven. En dat is gelukt. Mocht dat nu kunnen blijven duren, fantastisch. Maar eigenlijk kan het nu niet meer stuk.”