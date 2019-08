Elk team zal in geneutraliseerde etappe zeven kilometer op kop rijden om Lambrecht te eren Redactie

06 augustus 2019

Nadat de organisatie van de Ronde van Polen gisteravond al besliste om de vierde etappe te neutraliseren, is nu ook bekendgemaakt dat de rit wordt ingekort. In plaats van 173 kilometer, legt het voltallig peloton maar 133 kilometer af. Het aankomstcircuit in en om finishplaats Kocierz wordt maar één keer afgelegd.

Verder zou volgens Wielerflits ook elke deelnemende ploeg over een afstand van zeven kilometer op kop van het peloton fietsen om Bjorg Lambrecht gepast te kunnen eren. Of Lotto-Soudal aan de start verschijnt, is nog onduidelijk. Als de ploegmaats van Lambrecht deelnemen, zullen ze als eerste gezamenlijk de aankomstlijn overschrijden.