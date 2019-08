Elia Viviani spurt naar Europese titel, Yves Lampaert pakt zilver LPB

11 augustus 2019

15u40 6 Wielrennen Yves Lampaert heeft zilver veroverd in de wegrit op het EK wielrennen in Alkmaar. De Belg van Deceuninck-Quick.Step moest het in een spurt met twee afleggen tegen zijn ploegmaat Elia Viviani. Zo blijft de Europese titel bij de elite, na Matteo Trentin vorig jaar, in Italiaanse handen. Het brons ging naar de Duitser Pascal Ackermann.

Overleven tegen de wind in de beginfase. Dat was het devies van Tim Merlier, één van de speerpunten binnen het Belgische team, voor aanvang van de race. Helaas, driewerf helaas. Merlier reed lek op ‘le moment suprême’, toen het kort na de start al tot waaiervorming kwam. De wedstrijd van de Belgische kampioen zat erop nog voor ze was begonnen. Merlier verzeilde ver in de achtergrond en zou voortijdig de handdoek werpen.

De zeven andere Belgen konden na de nodige samensmeltingen wel postvatten in een ruime kopgroep. Met nog zes ronden voor de boeg, gingen de Italianen over tot een putsch. Het gevolg: de kopgroep helemaal uit elkaar geranseld en dertien man weg met daarbij vier Italianen en Yves Lampaert. Jasper Philipsen had daar ook kunnen bij zijn. De 21-jarige Kempenaar strandde bij zijn inhaalrace op tien meter van de kopgroep.

Oranje was vooraan enkel vertegenwoordigd met Langeveld en moest in de achtervolging voor Dylan Groenewegen. Vruchteloos, want dichter dan 20 seconden kwamen de Nederlanders en andere verliezers nooit. Met dertien naar de streep dan maar en spurten voor de Europese titel? Toch niet. Na een haakse bocht reden Lampaert, Viviani en Ackermann plots met hun drietjes voorin. Het trio had snel gewonnen spel. Lampaert ging er in de slotronde alleen vandoor. Ackermann moest passen, Viviani jumpte wel naar zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step. In de spurt stond geen maat op de Italiaan, Lampaert stelde zich tevreden met zilver.