Elia Viviani begint weer met overwinning MG

15 januari 2019

06u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Het aangekondigde duel tussen de sprinters Elia Viviani en Caleb Ewan draaide in Port Adelaide uiteindelijk op een onemanshow van Viviani uit. De Italiaanse kampioen en zegekoning van 2018 had geen kind aan zijn Australische uitdager, die in de slotkilometer helemaal verloren reed en uiteindelijk pas 23ste werd.

Viviani zorgde voor overwinning nummer één van Deceuninck in het nieuwe seizoen. En zoals ploegleider Rik Van Slijcke zei: “De eerste overwinning van het nieuwe jaar is altijd de belangrijkste. En wel helemaal als je zoals Viviani een zegerecord te verdedigen hebt.”

De Italiaan was verrukt met de zege. “Het was stressvol met de wind. Een erg moeilijke sprint. Maar ik voelde me er klaar voor. Ik heb mijn ploegmaats een beetje onder druk gezet. Zo presteren ze beter. Dit is de beste manier om aan het nieuwe seizoen te beginnen.”

Zondag in de Down Under Classic crashte hij nog bijna. “Het was pech. Ik zat in het wiel van Morkov, die weggleed in de voorlaatste bocht. Misschien waren we een beetje te opgewonden. Maar het seizoen is pas vandaag begonnen. Ik heb de eerste rit in de eerste Tour Down Under gewonnen. Dat is nog beter dan vorig jaar, toen ik derde werd.”

De nieuwe Lottosprinter Caleb Ewan kwam er dus niet aan te pas. “In de laatste honderd meter was ik helemaal uit positie. In de hele slotkilometer eigenlijk. Ik kwam nooit in een goede sprintpositie. Toen het echt hectisch werd, ben ik mijn ploegmaats kwijtgespeeld. Ik liet me uit het goede wiel duwen en kwam amper aan sprinten toe.”