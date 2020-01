Elf weken voor Milaan-Sanremo nog steeds grote ongerustheid om beschadigde Poggio GVS

03 januari 2020

Elf weken voor de start van Milaan Sanremo, het eerste wielermonument van het nieuwe jaar, bestaat er nog steeds grote ongerustheid over de Poggio. De traditionele scherprechter van de Italiaanse klassieker werd in de herfst beschadigd door het slechte weer. In eerste instantie bleek er 10 miljoen euro nodig te zijn om de Poggio te herstellen, maar één maand na die raming blijkt de situatie penibeler dan gedacht. In die mate zelfs dat burgemeester Alberto Biancheri aan de alarmbel trekt. “Er zijn buitengewone middelen nodig om te kunnen ingrijpen”, vertelt hij. “We spreken hier over miljoenen en miljoenen euro’s aan schade.” Biancheri hoopt dan ook dat hij hulp krijgt van bovenaf om voldoende financiële middelen te vergaren. Mogelijk doet ook RCS Sport, de organisator, zijn duit in het zakje. “Want we lopen zelfs het risico dat Milaan Sanremo dit jaar niet georganiseerd kan worden.”

Zover zal het wellicht niet komen, de uitspraken van Biancheri zijn vooral een alarmkreet om een kleine drie maanden voor de wedstrijd eindelijk in actie te schieten. Een Milaan Sanremo zonder de Poggio is uiteraard ook een optie. “Dan wordt het een compleet andere race”, gaf Matteo Trentin bij Velonews al zijn mening over de situatie. “Alleen de Cipressa in dat geval overhouden, is geen goed idee. Ze moeten dan Le Maniè en Pompeiana toevoegen aan het traject. Vanaf die laatste helling zou het dan nog zo’n twintig kilometer tot de finish zijn.” Afwachten, dus.

