Elf keer na elkaar een Alpencol op voor het plezier: Richie Porte voltooit Everesting Challenge zes dagen na de Tour DMM

06 augustus 2019

19u09

Richie Porte heeft aan de zijde van triatleet en vriend Cameron Wurf voor een huzarenstuk gezorgd. De twee Australiërs reden afgelopen weekend elf keer een col in de Alpen op om te voldoen aan de 'Everesting Challenge'.

Everesting. Het staat nog niet in de Dikke Van Dale, maar het woord laat zich makkelijk omschrijven. Het gaat om een fietstocht waarbij een renner een helling naar keuze zoveel keer oprijdt tot hij aan 8848 hoogtemeter komt. Met de fiets virtueel naar het dak van de wereld. De Mount Everest op, zeg maar.

Het fenomeen doet al enkele jaren de ronde en de principes achter de ‘Everesting Challenge’ zijn zorgvuldig opgesteld op www.everesting.cc - neem gerust zelf een kijkje op de website. Volgens de regels van de kunst moet de renner in kwestie één helling uitkiezen en die beklimming telkens op en af rijden. Een lus rond de helling is niet toegelaten.

In totaal slaagden volgens de website al 3.707 fietsfanaten in het huzarenstukje. Elke geslaagde poging krijgt een plaats in de Hall of Fame. Wereldwijd vond al in 88 landen een succesvolle ‘Everesting Challenge’ plaats. Ook in ons land werd de zware fietstocht met succes voltooid.

Drie daarvan staan op het conto van ultrafietser Kristof Allegaert. Hij reed bij zijn meeste recente poging 71 keer na elkaar de Mont Saint-Aubert op in de buurt van Doornik. Sinds dit weekend heeft ook de eerste grote naam uit het profpeloton zich aan de uitdaging gewaagd.

Niemand minder dan Richie Porte (34) nam zaterdagochtend - zes dagen na de Tour waarin hij nota bene elfde werd - de fiets om elf keer de Col de la Madone op te rijden. De Australiër van Trek-Segafredo deed dat vanuit Menton aan de zijde van zijn jarige vriend en triatleet Cameron Wurf (36).

Het duo zat voor de Everesting Challenge ruim veertien uur op de fiets. In totaal legden Wurf en Porte 270 kilometer af op de Col de la Madone. De helling in de Alpen is goed voor 13,6 kilometer klimmen aan gemiddeld 6,7 procent. De steilste stroken bedragen iets meer dan tien procent.

Porte en Wurf klokten volgens Strava uiteindelijk af op 9012 hoogtemeter. Ruim voldoende om in de Hall of Fame van de Everesting Challenge te worden opgenomen. Voor Porte was het de manier om zijn Tour door te spoelen.

De Australiër heeft bij Trek-Segafredo nog geen concreet programma voor het najaar. Cameron Wurf - voorheen prof bij Liquigas - mikt in oktober op de Ironman in Hawaï.

La sortie hallucinante de @richie_porte hier. 11x la Madone, 270kms, 14h22, 9000m de D+ 😭😭 pic.twitter.com/6f35n3mjLw Felix Pouilly(@ FelixPouilly) link