EK wielrennen wordt korter vanaf 2019, videocommissaris maakt intrede



Redactie

02 februari 2018

21u19

Bron: Belga 0 Wielrennen Vanaf 2019 zullen de afstanden van de wedstrijden op het Europees kampioenschap wielrennen minder lang zijn. Dat heeft de Europese wielerbond UEC vandaag beslist in Valkenburg, waar komend weekend het WK veldrijden gereden wordt.

De wegwedstrijd voor de mannen zal vanaf 2019 tussen 150 en 180 kilometer lang zijn. Het vrouwenpeloton zal tussen 100 en 120 kilometer moeten afleggen tot aan de streep. Voor de Europese titel tijdrijden zal voortaan één parkoers voor alle categorieën uitgestippeld worden. Het aantal tijdritkilometers varieert dan tussen 20 en 30. "Kortere races en omlopen moeten de koers opnieuw aantrekkelijk maken voor het publiek en de media", verklaart de UEC, die ook nadenkt over de organisatie van een kampioenschap voor elektrische fietsen. Die competitie zal de UEC Formula E-Bike heten.

Nog in Valkensburg zette de Internationale Wielerunie het licht voor de intrede van een videocommissaris definitief op groen. De commissaris ondersteunt de wedstrijdjury en zal komend seizoen actief zijn tijdens de drie grote rondes, de vijf zogenoemde monumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) en het WK. De roep om een vorm van video-arbitrage werd vorig jaar groter, nadat wereldkampioen Peter Sagan in een massasprint in de Ronde van Frankrijk Mark Cavendish omver had geduwd. De wereldkampioen werd daarvoor uit de Tour gezet.