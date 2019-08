EK WIELRENNEN. Nederland kroont zich op eigen terrein tot eerste Europees kampioen ‘Team Relay’, België vierde Redactie

07 augustus 2019

15u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Nederland heeft in Alkmaar de eerste editie van het EK ‘Team Relay’ gewonnen na een tweestrijd met Duitsland. Het Belgische team - bestaande uit Thomas De Gendt, Lawrence Naesen, Otto Vergaerde, Sanne Cant, Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst - eindigde op de vierde plek.

Kort nog even het concept: de deelnemende landen vaardigden twee teams van telkens drie renners af: drie mannen en drie vrouwen. De mannen reden als eerste. Na 22,4 kilometer passeerden ze aan de finish en werden ze afgelost door de vrouwen, die hetzelfde rondje reden.

Voor de Belgen begonnen Thomas De Gendt, Lawrence Naesen en Otto Vergaerde, maar van een leien dakje liep het niet. Naesen moest de rol al snel lossen, niet handig aangezien de dames maar mochten beginnen als de tweede man over de start- en aankomstlijn reed. Vergaerde en De Gendt moesten dus zo lang mogelijk aanklampen, maar in de laatste rechte lijn moest ook De Gendt een gaatje laten.

De Belgische mannen zetten uiteindelijk de vijfde tijd neer, Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk waren sneller. De dames - Sanne Cant, Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst - hadden dus nog wat werk op de plank liggen en ze reden uiteindelijk ook een goede tijdrit. Ze deden iets meer dan drie minuten langer over de 22,4 kilometer dan de Belgische mannen, waardoor de eindtijd van ons land uiteindelijk 55'10" bedroeg.

Genoeg voor een bronzen plak? Neen, zo bleek bij de aankomst van Italië, dat bijna een minuut sneller deed dan ons land. Brons dus voor de Italianen, want Nederland en Duitsland voerden een tweestrijd om de Europese titel. Nederland klokte voor eigen volk uiteindelijk af op 52'48" en het lukte de Duitse dames niet om daar nog onder te duiken. Ze bleven vijftien seconden boven de chrono van onze noorderburen.

Piccolo volgt Evenepoel op bij junioren

De Italiaan Andrea Piccolo heeft de tijdrit bij de junioren gewonnen op het EK in het Nederlandse Alkmaar. Hij legde het parcours van 22,4 km af in 26:52, 12 seconden sneller dan thuisrijder Lars Boven en goed voor een gemiddelde van 50,025 km/u, hij was daarmee de enige die meer dan 50 per uur reed. Met Enzo Leijnse stond nog een tweede Nederlander op het podium. Hij strandde op 14 seconden.

De Belgen eindigden niet in de top tien. Onze landgenoot Lars Van Ryckeghem finishte als 23ste, op 1:43 van het goud. Lucas Rogiers eindigde als 26ste, op 1:51. Er namen 59 renners deel aan het EK in Alkmaar.

Piccolo, ook al Italiaans kampioen tegen de klok, volgt op de erelijst Remco Evenepoel op. Hij finishte toen in 2018 als zesde en pakte brons op het WK tijdrijden in Innsbruck waar Evenepoel eveneens goud won.

Van Anrooij wint tijdrit bij meisjes junioren

Shirin van Anrooij heeft de eerste Europese titel beet in het tijdrijden bij de junioren meisjes. De Nederlandse legde het parcours in Alkmaar van 22 km af in 30:18, goed voor een gemiddelde van 46km/u.

Ze haalde het voor de Russische Aigul Gareeva die op twee seconden strandde, en de Zweedse Wilma Olausson die 41 tellen moest prijsgeven.

Er eindigden geen Belgen in de top tien. Julie De Wilde werd 14de op 1:53 van het goud, Elena Debouck 33ste, op 3:39. Er namen 43 meisjes deel aan het EK tijdrijden. Van Anrooij volgt op de erelijst de Italiaanse Vittoria Guazzini op.

