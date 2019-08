EK WIELRENNEN. Italiaan volgt Evenepoel op - Nederlandse juniore pakt voor eigen volk goud in tijdrijden Redactie

07 augustus 2019

01u55

Belga

Piccolo volgt Evenepoel op

De Italiaan Andrea Piccolo heeft de tijdrit bij de junioren gewonnen op het EK in het Nederlandse Alkmaar. Hij legde het parcours van 22,4 km af in 26:52, 12 seconden sneller dan thuisrijder Lars Boven en goed voor een gemiddelde van 50,025 km/u, hij was daarmee de enige die meer dan 50 per uur reed. Met Enzo Leijnse stond nog een tweede Nederlander op het podium. Hij strandde op 14 seconden.

De Belgen eindigden niet in de top tien. Onze landgenoot Lars Van Ryckeghem finishte als 23ste, op 1:43 van het goud. Lucas Rogiers eindigde als 26ste, op 1:51. Er namen 59 renners deel aan het EK in Alkmaar.

Piccolo, ook al Italiaans kampioen tegen de klok, volgt op de erelijst Remco Evenepoel op. Hij finishte toen in 2018 als zesde en pakte brons op het WK tijdrijden in Innsbruck waar Evenepoel eveneens goud won.

Van Anrooij wint tijdrit bij meisjes junioren

Shirin van Anrooij heeft de eerste Europese titel beet in het tijdrijden bij de junioren meisjes. De Nederlandse legde het parcours in Alkmaar van 22 km af in 30:18, goed voor een gemiddelde van 46km/u.

Ze haalde het voor de Russische Aigul Gareeva die op twee seconden strandde, en de Zweedse Wilma Olausson die 41 tellen moest prijsgeven.

Er eindigden geen Belgen in de top tien. Julie De Wilde werd 14de op 1:53 van het goud, Elena Debouck 33ste, op 3:39. Er namen 43 meisjes deel aan het EK tijdrijden. Van Anrooij volgt op de erelijst de Italiaanse Vittoria Guazzini op.

#EuroRoad19 - Junior Women Time Trial:

🥇 Shirin Van Anrooij 🇳🇱

🥈 Aigul Gareeva 🇷🇺

🥉 Wilma Olausson 🇸🇪

📰 Full results 👉 https://t.co/4hu6DmpYaX pic.twitter.com/5esEsnCbg2 UEC Cycling(@ UEC_cycling) link