EK Baanwielrennen. Wereldkampioene Nicky Degrendele stoot vlot door naar halve finale in de keirin, Ayrton De Pauw moet naar herkansingen TLB

07 augustus 2018

12u20

Bron: Eigen berichtgeving 0

Op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow heeft Nicky Degrendele zich in de keirin eenvoudig geplaatst voor de halve finales. De West-Vlaamse, de wereldkampioene op het nummer, won haar reeks met overmacht. De twee snelste rensters van elke reeks bereikten de tweede ronde, de overige deelneemsters moesten naar de herkansingen. De tweede ronde volgt om 13u30, de eventuele finale om 14u38.

Ayrton De Pauw moet naar herkansingen

Ayrton De Pauw moet op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow herkansingen afwerken in de keirin. De Pauw strandde op de vijfde stek in zijn reeks. De twee snelste renners van elke reeks bereikten de volgende ronde. De overige deelnemers moesten naar de herkansingen. De herkansing volgt om 12u55.