EK baanwielrennen. Kopecky start omnium met zesde plaats in scratch - Ghys en De Ketele bereiken finale madison Redactie

06 augustus 2018

15u14

Bron: Belga 0

Lotte Kopecky begint omnium met zesde plaats in scratch

Lotte Kopecky is op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow aan het omnium begonnen met een zesde plaats in de scratch.

De Nederlandse Kirsten Wild pakte de zege en sprokkelde zo 40 punten. De Britse Katie Archibald (38 ptn) en de Poolse Daria Pikulik (36 ptn) volgden. Kopecky verzamelde als zesde 30 punten.

De drie andere Omnium-onderdelen staan later vandaag op de planning. De 7,5 kilometer tempo (17u10) komt als tweede, waarna de afvalrace (20u01) volgt. De puntenkoers (21u06) over twintig kilometer sluit de omnium af.

Ghys en De Ketele plaatsen zich voor finale madison

Robbe Ghys en Kenny De Ketele hebben zich op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow geplaatst voor de finale van de madison.

Ghys en De Ketele sprokkelden vijftien punten na 25 wedstrijdkilometers en eindigden hiermee op de vijfde plaats in hun reeks. Enkel de laatste teams van de kwalificatiereeksen plaatsten zich niet voor de finale. De eindstrijd volgt straks.

De Ketele veroverde gisteren het zilver in de individuele puntenkoers. .