EK Baanwielrennen. Exit voor Beckers en Dom in individuele achtervolging, Degrendele gaat door in de sprint DMM

04 augustus 2018

11u35

Bron: Belga 0 Wielrennen Isabelle Beckers en Annelies Dom hebben op het EK baanwielrennen in Glasgow de kwalificaties in de individuele achtervolging niet overleefd.

Beckers klokte een tijd van 3:50.632, en strandde daarmee op de 23e plaats (op 25). Dom deed met 3:44.537 beter, maar kwam met een 18e stek ook niet in de buurt van de kwalificatie.

De twee snelste rensters strijden later op de dag voor het goud. Dit zijn de Duitse Lisa Brennauer (3:28.152) en de Britse Katie Archibald (3:30.893). De derde en vierde vrouw van de kwalificaties bikkelen, ook later zaterdag, om het brons. De Poolse Justyna Kaczkowska (3:33.355) en de Bulgaarse Ina Savenka (3:34.233) gaan hier met elkaar de strijd aan.

Nicky Degrendele op 200m sprint naar zestiende finales

Nicky Degrendele moet op het EK baanwielrennen op de sprint 200 meter de zestiende finales afwerken. De 21-jarige Degrendele eindigde in de reeksen op de veertiende plaats. De top tien plaatste zich voor de achtste finales, de rensters van plaatsen elf tot 22 moesten naar de zestiende finales. Niemand viel af. Beide races volgen later vandaag.

Degrendele klokte een chrono van 11.321. De Belgische treft in de zestiende finales Miriam Vece. De Italiaanse werd in de reeksen negentiende in 11.456. De Duitse Emma Hinze (10.887) tekende voor de snelste tijd, voor de Française Mathilde Gros (10.893).

Ayrton De Pauw grijpt op 1 kilometer naast finaleticket

Verder vanmorgen ook exit voor Ayrton De Pauw op de 1 kilometer. Onze landgenoot sneuvelde in de kwalificatiereeksen met een tijd van 1:02.708 op de veertiende stek. Alleen de top 8 van de kwalificaties kreeg een ticket voor de finale.

De Nederlander Matthijs Büchli (59.783) zette de snelste tijd neer, voor de Duitser Joachim Eilers (1:00.735) en de Fransman Michaël D'Almeida (1:00.926).