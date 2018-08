EK Baanwielrennen. Degrendele grijpt naast kwartfinales sprint - Ghys opent omnium met 10de plaats in scratch DMM

04 augustus 2018

16u24

Bron: Belga 1

Degrendele gewipt in sprint, maar optimistisch voor de keirin

Exit Nicky Degrendele in de achtste finales van de sprint. Op de tweehonderd meter klokte ze de veertiende tijd (11.321) waardoor ze naar de zestiende finales moest. Daarin rekende ze vrij makkelijk af met de jonge Italiaanse Miriam Vece. In de achtste finales botste ze op Daria Shmeleva die gisteravond met Anastasiia Voinova Europees kampioene teamsprint werd.

“De Russin was sterker”, zuchtte Degrendele die niet tevreden was over haar chrono op de tweehonderd meter. “Ik had een betere tijd voor ogen. Toch plaatste ik me vrij eenvoudig voor de achtste finale. Inderdaad, Shmeleva drong me de kop op, maar dat vond ik niet erg. Ik had het sowieso moeilijk gehad om rond haar te komen indien ik de sprint in tweede positie was begonnen. Dit is wat het is. Mijn zestiende finale was goed, mijn achtste niet. Jammer. Alles op dinsdag. De keirin ligt me sowieso beter dan de sprint. Ik beschouw beide nummers als totaal verschillend. In de keirin komt ook nog wat tactiek om de hoek loeren en zijn de sprinten wat langer.”

Dinsdag mag Degrendele in de keirin haar regenboogtrui aantrekken. Die veroverde ze begin maart op het WK in Apeldoorn.

Ghys opent omnium met 10de plaats in scratch

Robbe Ghys heeft de 10 km scratch, het eerste deel van het omnium op het EK baanwielrennen in Glasgow, afgesloten als tiende. De Italiaan Elia Viviani toonde zich de beste voor de Brit Ethan Hayter en de Fransman Benjamin Thomas.

Later op de dag volgen voor de 21-jarige Limburger en zijn concurrenten nog de 10 km tempo, de afvallingskoers en de puntenkoers (25 km).

Exit voor Beckers en Dom in individuele achtervolging

Isabelle Beckers en Annelies Dom hebben op het EK baanwielrennen in Glasgow de kwalificaties in de individuele achtervolging niet overleefd.

Beckers klokte een tijd van 3:50.632, en strandde daarmee op de 23e plaats (op 25). Dom deed met 3:44.537 beter, maar kwam met een 18e stek ook niet in de buurt van de kwalificatie.

De twee snelste rensters strijden later op de dag voor het goud. Dit zijn de Duitse Lisa Brennauer (3:28.152) en de Britse Katie Archibald (3:30.893). De derde en vierde vrouw van de kwalificaties bikkelen, ook later vandaag, om het brons. De Poolse Justyna Kaczkowska (3:33.355) en de Bulgaarse Ina Savenka (3:34.233) gaan hier met elkaar de strijd aan.

Ayrton De Pauw grijpt op 1 kilometer naast finaleticket

Verder vanmorgen ook exit voor Ayrton De Pauw op de 1 kilometer. Onze landgenoot sneuvelde in de kwalificatiereeksen met een tijd van 1:02.708 op de veertiende stek. Alleen de top 8 van de kwalificaties kreeg een ticket voor de finale.

De Nederlander Matthijs Büchli (59.783) zette de snelste tijd neer, voor de Duitser Joachim Eilers (1:00.735) en de Fransman Michaël D'Almeida (1:00.926).