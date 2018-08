EK baanwielrennen. Ayrton De Pauw in 200m sprint naar zestiende finales Redactie

Ayrton De Pauw moet op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow de zestiende finales afwerken van de 200 meter sprint.

De 20-jarige De Pauw eindigde met een tijd van 10.272 in de kwalificaties op de twintigste plaats. Alleen de top vier kreeg een ticket voor de achtste finales. Renners die op de vijfde tot 28ste stek finishten moesten naar de zestiende finales. Die wedstrijden staan later zondag op de agenda. Enkel de 29ste en laatste renner viel af. De Duitser Stefan Bötticher klokte in de kwalificaties de scherpste chrono (9.722).

De Pauw treft in de zestiende finales de Duitser Maximilian Dörnbach. Die werd dertiende in 10.004.

Zaterdag sneuvelde De Pauw in de kwalificatiereeksen van de 1 kilometer. Hij moest genoegen nemen met een veertiende stek, alleen de top 8 veroverde een ticket voor de finale.