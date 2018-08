EK Baan. Wereldkampioene Nicky Degrendele stoot door naar finale in keirin, Moreno De Pauw achtste in afvalling TLB

07 augustus 2018

13u56

Bron: Eigen berichtgeving 1

Degrendele naar finale keirin

Op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow heeft Nicky Degrendele zich in de keirin geplaatst voor de finale. De West-Vlaamse, de wereldkampioene op het nummer, won haar halve finale met overmacht. De Britse Marchant en de Franse Claire werden respectievelijk tweede en derde en rijden eveneens de finale. De eindstrijd volgt straks, om 14u38. Degrendele won eerder op de dag haar reeks van de eerste ronde. De twee snelste rensters van elke reeks bereikten toen de tweede ronde, de overige deelneemsters moesten naar de herkansingen.

Moreno De Pauw achtste in afvalling

Moreno De Pauw is op de achtste plaats geëindigd in de afvalling. Onze landgenoot kon zich lange tijd staande houden in het peloton, ondanks enkele moeilijke momenten, maar liet zich dan toch ringeloren. Geen nieuwe medaille voorlopig dus voor het Belgische baanwielrennen. De Brit Matthew Walls veroverde voor eigen publiek het goud.

Ayrton De Pauw out in herkansingen keirin

Ayrton De Pauw is uitgeschakeld in de herkansingen van de keirin. De Pauw eindigde in zijn reeks als derde, maar alleen de winnaar mocht verder. Onze landgenoot strandde op de vijfde stek in zijn reeks van de eerste ronde, eerder op de dag. De twee snelste renners van elke reeks bereikten toen de volgende ronde. De overige deelnemers moesten naar de herkansingen.