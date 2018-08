EK Baan. Degrendele pakt zilver in keirin: "Ben ontgoocheld" - D'Hoore en Kopecky (6de) blijven onder de verwachtingen in ploegkoers TLB/DMM

07 augustus 2018

15u19

Bron: Eigen berichtgeving 10

Zilver voor Degrendele: "Moeilijk om hier tevreden mee te zijn"

Nicky Degrendele heeft naast de gouden medaille op het EK keirin gegrepen. De West-Vlaamse topfavoriete kwam net tekort in de sprint om het Europese kampioenschap. Ze kwam in de laatste ronde niet meer over de Française Mathilde Gros. Tweede plaats dus voor de wereldkampioene, die net na de wedstrijd toch licht ongoocheld was. "Voor het EK had ik met beide handen getekend voor een zilveren medaille. Maar vandaag ben ik ontgoocheld. Je werkt uiteindelijk niet zo hard om maar tweede te worden", reageerde Degrendele na afloop ietwat ontgoocheld.

"Ik had misschien al bij het begin van de laatste ronde de koppositie moeten overnemen", aldus de 21-jarige West-Vlaamse. "De mogelijkheid om te winnen was er, ik voelde mij sterk genoeg. Alleen was ik niet sterk genoeg om Mathilde Gros nog voorbij te steken. Zij was dan ook buitengewoon goed. Ik wist dat als de Franse op kop zat, dat het dan moeilijk zou worden om er nog over te geraken. Dat is ook gebleken. Ik heb in deze koers voor de zekerheid gekozen, terwijl ik anders de gaatjes zoek en kies...", zei Degrendele na afloop bij Sporza.

"Om eerlijk te zijn: ik was niet met het beste gevoel naar dit EK gekomen. Ik was al een week of 3 heel slecht op training en was hier om er het beste uit te halen." Maar uiteindelijk ben ik met dat zilver dus niet tevreden. Ik denk dat alle topatleten alleen maar willen winnen. Maar goed, het is niet het laatste EK dat ik zal rijden, dus komen er nog kansen..."

Degrendele toonde eerder op de dag in de reeksen van de eerste en tweede ronde haar goede vorm. Onze landgenote won beide wedstrijden. Het is voor België de achtste EK-medaille. De Russin Daria Shmeleva volgde als derde in de keirin.

Lees verder onder de foto's

All smiles on the podium. Pleased after all with a silver medal: @Nickydegrendele #glasgow2018 #eurotrack18 pic.twitter.com/9iRA8aMtq1 Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

A silver medal in the keirin for world champion @Nickydegrendele ! #eurotrack18 #glasgow2018 Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

D'Hoore en Kopecky stellen teleur in ploegkoers

Op het EK ploegkoers hebben Jolien D'Hoore en Lotte Kopecky de hoge verwachtingen niet kunnen inlossen. De wereldkampioenen van 2017 golden vooraf samen met de Nederlanders als één van de topfavorieten.

D'Hoore en Kopecky begonnen nochtans goed. Na drie sprints zaten de Belgische vrouwen nog op podiumkoers, maar even voorbij half koers ging het licht uit bij D'Hoore. De Belgen zakten door het ijs, terwijl Denemarken en Rusland voor dé coup van de wedstrijd zorgden. De twee underdogs pakten een ronde, terwijl Nederland zich vooral concentreerde op de sprints. De Nederlandse dames liet zich zo de kaas van het brood eten.

Julie Leth en Amalie Dideriksen sprokkelden na 120 rondes van in totaal dertig kilometer met twaalf sprints 42 punten en daarmee hielden ze Rusland (38 ptn) en Nederland (34 ptn) achter zich. Groot-Brittannië (28 ptn) en Italië (14 ptn) vervolledigden de top 5. D'hoore en Kopecky pakten tien punten en strandden daarmee als zesde.

"Ik weet niet goed wat er gebeurd is", reageerde Lotte Kopecky na de wedstrijd. "In de laatste 40 ronden hadden we gewoon moeite om het wiel te houden. We waren redelijk goed begonnen, maar we waren elkaar dan een beetje kwijt. De aflossingen kwamen niet goed uit en dan verspeel je onnodige krachten."

Degrendele naar finale keirin

Op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow heeft Nicky Degrendele zich in de keirin geplaatst voor de finale. De West-Vlaamse, de wereldkampioene op het nummer, won haar halve finale met overmacht. De Britse Marchant en de Franse Claire werden respectievelijk tweede en derde en rijden eveneens de finale. De eindstrijd volgt straks, om 14u38. Degrendele won eerder op de dag haar reeks van de eerste ronde. De twee snelste rensters van elke reeks bereikten toen de tweede ronde, de overige deelneemsters moesten naar de herkansingen.

Moreno De Pauw achtste in afvalling

Moreno De Pauw is op de achtste plaats geëindigd in de afvalling. Onze landgenoot kon zich lange tijd staande houden in het peloton, ondanks enkele moeilijke momenten, maar liet zich dan toch ringeloren. Geen nieuwe medaille voorlopig dus voor het Belgische baanwielrennen. De Brit Matthew Walls veroverde voor eigen publiek het goud.

"Een achtste plaats, is dat geen olympische medaille waard? Een olympisch diploma? Kan ik ook mee leven". Moreno De Pauw verloor zijn glimlach niet nadat hij achtste eindigde in de afvalling.

De Pauw kon zich lange tijd staande houden in het peloton, maar verloor uiteindelijk dan toch de aansluiting met de kopgroep. "Dit smaakt echt slecht na, ik heb een 'net niet'-gevoel", aldus De Pauw. "Ik had nochtans de benen. Afvalling is een tactische koers, het is een beetje een loterij. Ik heb vandaag wel tactisch gereden, maar het ontbrak mij aan dat tikkeltje geluk. Achteraf gezien had ik misschien toch wat meer initiatief moeten tonen".

De Pauw vertrekt woensdagnacht om 5u55 met het vliegtuig naar Brussel, om 's avonds deel te nemen aan het criterium van Antwerpen.

Ayrton De Pauw out in herkansingen keirin

Ayrton De Pauw is uitgeschakeld in de herkansingen van de keirin. De Pauw eindigde in zijn reeks als derde, maar alleen de winnaar mocht verder. Onze landgenoot strandde op de vijfde stek in zijn reeks van de eerste ronde, eerder op de dag. De twee snelste renners van elke reeks bereikten toen de volgende ronde. De overige deelnemers moesten naar de herkansingen.