Eindelijk weer koers: dit moet u allemaal weten over de vier wedstrijden van dit weekend

04 juli 2020

07u30 0 Wielrennen Eindelijk mag/kan er weer worden gekoerst in eigen land. Ook door de profs, voor het eerst dit weekend. En al meteen op vier verschillende locaties. Weliswaar met beperkt publiek.

Maximaal 400 personen, de capaciteitslimiet voor evenementen in buitenlucht zoals die werd vastgelegd op de meest recente Veiligheidsraad. En uiteraard met respect voor de ‘social disctancing’. “Ik wil er wel op wijzen dat de start- en finishzone en de rennersparking zondag op de GP Vermarc in Wezemaal wordt afgesloten voor het publiek en enkel toegankelijk zal zijn voor de renners inclusief één verzorger, één mecanicien en één ploegleider”, zegt bondsdirecteur Jos Smets. “Mensen mogen wel, verspreid over het parcours, de wedstrijd volgen. Wat uiteraard op meerdere plekken voor een verzameling van 400 mensen kan zorgen. Maar laat daarbij het gezond verstand regeren. Niet iedereen zal bijvoorbeeld op één van de twee hellingen kunnen plaatsnemen. Als een bepaalde plek té druk blijkt, verplaats je dan spontaan naar ergens anders.”

ZATERDAG

Oefenkoers in Bellegem

• Afstand: 128 km

• Start om: 15u (aan café De Smisse, Bellegemstraat 62)

• Wat u moet weten: de traditionele ‘Koers der Dorpelingen’, georganiseerd “door Bellegemnaren voor Bellegemnaren” werd uitgesteld wegens de coronapandemie. In plaats daarvan richt KSV Bellegem nu een oefenkoers in op het parcours van de Witte Donderdagprijs.

• Met onder meer: Keukeleire, Vantomme, Ista, Baptiste Planckaert, Molly, Mortier en Castrique.

Oefenkoers in Wortegem-Petegem

• Afstand: 120 km (18 x 6,6 km)

• Start om: 14u (aan NV Franky, Waregemseweg 28)

• Wat u moet weten: de wedstrijd wordt georganiseerd door Heidi D’Hulst, moeder van… Tim Merlier. Ze kan daarbij rekenen op de steun van de trouwe sponsors van haar aspirantenwedstrijdjes. Zoonlief stippelde mee het parcours uit, dat elke ronde langs zijn supporterslokaal Brasserie Sint-Arnolduspleintje passeert.

• Met onder meer: Merlier, Vanmarcke, Rickaert, Six, Adams, Van den Brande, Joseph en Livyns.

ZONDAG

Oefenkoers in Outrijve

• Afstand: 113,6 km (16 x 7,1 km)

• Start om: 14u30 (aan café De Garage, Doorniksesteenweg 338)

• Wat u moet weten: initiatief van Wielerclub Demeyer Hand in Hand, die ook de junioreninterclub Omloop der Drie Provincies organiseert.

• Met onder meer: Keukeleire, Vanmarcke, Vantomme, Ista, Livyns, Joseph, Molly en Castrique.

GP Vermarc Sport in Wezemaal

• Afstand: 160 km (10 x 15 km + slotronde van 10 km)

• Start om: 13u30 (aan Vermarc Sport), aankomst omstreeks 17u20 in Beninkstraat

• Wat u moet weten: de wedstrijd wordt georganiseerd door Marc Verbeeck, CEO van Vermarc Sport en zoon van Frans. De 168 renners koersen op een lokaal circuit van 15 km, met telkens het Rot (4,3%) en de Middelberg (6,2%). Eddy Merckx geeft de start.

• Met onder meer: Jakobsen (Ned), Sénéchal (Fra), Devenyns, Declercq, De Buyst, Degenkolb (Dui), Wallays, Merlier, De Bondt, De Bie, Baptiste Planckaert, Capiot, Bakelants, Danny van Poppel (Ned), Van Kessel (Ned), Toon Aerts, Van der Haar (Ned), Sweeck en Campenaerts.

