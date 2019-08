Exclusief voor abonnees Eindelijk weer dagen zonder stress voor Campenaerts: “Ik ga nu beter voor mezelf zorgen” Marc Ghyselinck

21 augustus 2019

06u15 0 Wielrennen De kogel is door de kerk. Victor Campenaerts (27) rijdt de komende drie seizoenen voor Team NTT, de opvolger van het huidige Dimension Data. Campenaerts mag er doen wat hem de voorbije jaren zo goed is gelukt: ­medailles pakken en records breken op een tijdritfiets.

Gefeliciteerd met de nieuwe ploeg.

«Ik ben blij dat alles rond is en dat het nu ook gecommuniceerd mag worden. Ik ben ook blij dat Lotto niet rancuneus is. Ze wensen me alle succes. En op training heb ik ook weer de goede cadans.»

Je was de voorbije twee maanden van de radar ­verdwenen. Na je opgave in het Belgisch kampioenschap heb je geen koers meer gereden.

«Ik heb een heel lange periode van stress achter de rug. Dat begon met knieproblemen tijdens het eerste trainingskamp in december. Ik ben dan voor twee maanden naar Namibië vertrokken, waar ik mijn trainingsachterstand moest goedmaken. Dan kwam de Tirreno en toen ging ik naar Mexico om het uurrecord te breken. Dat gaf ook veel stress, daar moet ik geen tekening bij maken.»

