Eindelijk tricolore? Van Avermaet krijgt gouden kans: "Die BK-titel hoort op mijn palmares" Joeri De Knop

24 juni 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Een erelijst zonder Belgische titel? Ook al blinken daar olympisch goud, ritzeges in Tour en Vuelta, Parijs-Roubaix en vier Kristallen Fietsen op? Zonde, zou Greg Van Avermaet (33) het vinden. "Een renner van mijn kaliber moet de tricolore minstens één keer hebben gedragen." Vooruit dan maar, vandaag in Binche.

Je vloog in Zwitserland. Kan niet anders of dat moet renderen.

"Ik hoop het. Het niveau op een BK ligt per definitie toch iets lager dan in de Ronde van Zwitserland. In een Belgisch peloton moet ik me kunnen onderscheiden. Ik teer op een prima conditie, zit op het juiste gewicht. En ik rijd heel goed bergop. Daar wil ik vooral over twee weken, in de Tour, iets mee aanvangen. Het moet me in staat stellen om makkelijker te overleven in de lastige etappes waarop ik mijn zinnen heb gezet. Maar eerst de titelstrijd dus."

