Eindelijk: Team Sunweb komt met nieuwe kampioenentruien XC

26 januari 2018

19u51

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Vorig jaar was er veel commotie over de Nederlandse kampioenentrui van Team Sunweb waarmee Ramon Sinkeldam moest rijden. De Nederlandse vlag was namelijk klein op het tricot verwerkt. Zonde. Sunweb beseft dat het anders moet: de nationale kampioenentruien zijn flink aangepast.

De Nederlands-Duitse equipe geeft aan dat het naar de kritiek van de fans heeft geluisterd, maar ook vooruit wil kijken. "We willen ook dat onze identiteit als team goed naar voren komt. Uit alle reacties die we sinds juli hebben gehad is gebleken dat progressie het beste stap voor stap gaan. Daarom hebben we naar de fans geluisterd voor de nieuwe truien", aldus teambaas Iwan Spekenbrink.

Sinkeldam vorig jaar in zijn kampioenentrui bij Team Sunweb

#tdf2017 #happy #signingday before stage 5, another hot day coming up pic.twitter.com/HCUNRCNM7G Ramon Sinkeldam(@ RSinkeldam) link