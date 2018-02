Eindelijk een sprinttrein, eindelijk kopman, eindelijk alles op de weg: waarom Viviani plots Kittel achterna gaat Bart Audoore

12 februari 2018

21u31 0 Wielrennen Het lijkt wel ‘copy paste’. Twaalf maanden geleden pakte Marcel Kittel (29) drie ritten en eindwinst in de Ronde van Dubai voor Quick.Step. Dit jaar was zijn opvolger Elia Viviani (29) goed voor twee ritten en eindwinst. Zelfde koers, zelfde ploeg, alleen de sprinter is anders.

Zou het door de sprinttrein komen? Kittel werd vorig jaar gegangmaakt door Fabio Sabatini, Viviani doet het dit jaar met dezelfde lead-out. «Met een goeie trein voor je stijgen je kansen met vijftig tot zestig procent», zegt Tom Steels, ploegleider bij Quick.Step en zelf ex-sprinter. «Als je als renner zelf je weg moet zoeken in de finale, verlies je veel energie. Vaak kom je niet eens aan sprinten toe. Met een trein voor je heb je de zekerheid dat je 8 keer op 10 de kans zal krijgen dat je kán sprinten.»

De voorbije drie jaar bij Sky moest Viviani het steevast in zijn eentje rooien — het maakte dat hij veel moeilijker tot winnen kwam. Vraag maar aan Kittel hoe het voelt om plots géén trein te hebben. Bij Katusha zijn ze nog volop op zoek naar de juiste afstelling: gevolg is dat de Duitser nog wacht op zijn eerste seizoenszege. Bij Quick.Step trainen Sabatini en Viviani al sinds de eerste ploegstage in december samen als koppel. Het verklaart mee waarom die laatste al vier keer mocht juichen in een paar weken tijd (hij won ook een rit in de Tour Down Under). Dus ja, de sprinttrein is cruciaal in zijn succes.

