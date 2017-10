Einde seizoen voor geblesseerde Esteban Chaves Bewerkt door GVS

Bron: Belga 0 photo_news Wielrennen Esteban Chavez moet met een blessure een einde maken aan zijn seizoen. Dat heeft zijn team Orica-Scott bekendgemaakt. De Colombiaan kwam gisteren in de Ronde van Emilië ten val en liep een breukje in zijn schouderblad op.

"Dit is niet de manier waarop ik 2017 wil afsluiten", reageerde Chaves. "Zeker niet met de Ronde van Lombardije in het vooruitzicht, waar vele mooie herinneringen liggen. Maar het is nu eenmaal zo en mijn focus ligt al op het herstel en het volgende seizoen."



Chaves kende in 2016, met podiumplaatsen in de Giro (2e), de Vuelta (3e) en winst in onder meer de Ronde van Emilië en de Ronde van Lombardije, een topjaar. Dit seizoen loopt het minder voor de Colombiaan, die lang sukkelde met een knieblessure.

