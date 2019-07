Einde Katusha? “Russische WorldTourploeg laat alle renners en personeel vrij” Marc Ghyselinck

11 juli 2019

07u12 0 Wielrennen Team Katusha is aan zijn laatste Tour de France bezig. Op het einde van dit jaar houdt de Russisch-Zwitserse WorldTourploeg op te bestaan. Dat meldde de Franse sportkrant l’Équipe gisteren. Volgens l’Équipe kunnen 23 renners nu op zoek naar een andere ploeg. Renners zelf zeiden gisteren nog van niks te weten.

Het is al sinds het begin van de Tour onrustig bij het Team Katusha. Managers die over een nieuw contract voor hun renners wilden onderhandelen, kregen van de sportieve manager José Azevedo te horen dat alle gesprekken voor onbepaalde tijd zijn opgeschort.

Het wachten was op Igor Makarov, de Russische stichter van de ploeg. Makarov zou op de eerste rustdag in de Tour, komende dinsdag in Albi, meer duidelijkheid brengen over de toekomst.

Makarov is vicevoorzitter van de Russische wielerfederatie en hij is de eigenaar van de WorldTourlicentie van Team Katusha. Makarov, zelf een ex-wielrenner, is de grote baas van de Russische gas- en oliemaatschappij Areti en één van de machtigste en rijkste mannen in Rusland.

Het was hij die in 2008 de Tinkov-ploeg van Oleg Tinkoff overnam. De ploeg werd elf jaar geleden, op de rustdag van de Tour in Pau, boven de doopvont gehouden.

Genoeg voor Makarov

Katusha was een megaproject, het moest het Russische wielrennen weer op de wereldkaart zetten. Elf jaar later is van die ambitie niet veel terechtgekomen. En nu blijkt Makarov er genoeg van te hebben. Zijn WorldTourploeg houdt volgens l’Équipe op het einde van dit jaar op te bestaan. Dat kreeg de sportieve leiding volgens de sportkrant dinsdagavond te horen.

Nog volgens de Franse krant heeft de internationale wielerunie UCI geen aanvraag gekregen om de WorldTourlicentie in 2020 te vernieuwen. Azevedo ontkent. Hij zegt dat het registratieproces voor 2020 is opgestart. “We zoeken naar een nieuwe sponsor om Alpecin te vervangen. 10 renners liggen nog onder contract.”

De Belgen Jens Debusschere, Steff Cras en Jenthe Biermans rijden bij Katusha. Cras is einde contract, Debusschere en Biermans hebben nog een overeenkomst tot het einde van 2020. Dirk Demol is ploegleider en Philippe Maertens is perschef.

Er liepen gisteren al een paar scenario’s over mogelijke fusies. Eén is dat Israel Cycling Academy, de ploeg van Ben Hermans, op de WorldTourlicentie van Katusha aast. Israel Cycling Academy is nu een continentale ploeg.

Licentie te grabbel

Meer nadrukkelijk worden de sponsors Alpecin en fietsenleverancier Canyon met Mathieu van der Poel en diens Corendon-Circus ploeg gelieerd. Mathieu van der Poel is recent gepromoveerd tot ambassadeur van Canyon, dat ook de fietsen aan Katusha levert. Ook Alpecin zou dan de sponsoringoverstap naar Van der Poel maken.

Van der Poel heeft een contract tot het einde van 2022 met Corendon. Als de banden tussen wat overschiet van Katusha en Corendon-Circus nauwer worden aangehaald, kan Van der Poel volgend jaar zomaar in de WorldTour aan de slag.

Dat was gisteren de theorie. Maar daar staan we volgens Christoph Roodhooft, eigenaar en manager van Team Ciclismo Mundial (Corendon-Circus) nog ver af. Roodhooft wijst op een langlopende verbintenis met zijn huidige sponsors. “Er is echt geen nieuws”, laat Roodhooft weten uit Les Gets, waar Van der Poel zondag een wedstrijd om de WB mountainbike rijdt.