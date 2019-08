Ei zo na een ramp in BinckBank Tour: man wandelt net voor aanstormend peloton over zebrapad XC

15 augustus 2019

11u22 148

Meerdere renners klaagden gisteren over het parcours van de BinckBank Tour. Maar ook ‘supporters’ kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Plots wandelde een persoon tijdens de Belgisch-Nederlandse rittenkoers met zijn fiets over het zebrapad van de Spoorweglaan in Aalter. En dat nét wanneer het peloton kwam aangestormd. ’t Is quasi een mirakel dat niemand gewond raakte. Edward Theuns deelde het voorval op Twitter.

Ok... hij liep op 't zebrapad... Maar voir de rest was er nils veilig aan. #BinckBankTour pic.twitter.com/0JfHseOTzf Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link