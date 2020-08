Egan Bernal stapt “uit voorzorg” uit Dauphiné met rugklachten, ook Kruijswijk en Buchmann geven op MG/ABD

15 augustus 2020

19u13 12 Wielrennen Egan Bernal is zaterdagmorgen niet meer gestart in de vierde rit van de Dauphiné. Bernal heeft problemen met de rug. Zijn opgave is er één uit voorzorg, zegt zijn ploegleider Gabriel Rasch. Ook Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann verlieten na een valpartij de Dauphiné. Hun voorbereiding op de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus start, verloopt zo allesbehalve vlekkeloos.



“Er is niet veel tijd meer tot de Tour. We willen onszelf voldoende tijd gunnen om hem goed te kunnen behandelen en hem helemaal fit aan de start van de Tour te krijgen. Zijn opgave geeft ons nu een paar dagen extra”, aldus Bernals ploegleider Gabriel Rasch.

Bernal stond vrijdagavond zevende in het klassement, op 0:31 van leider Roglic. Hij gaf op geen enkel moment de indruk dat hij zou meedoen voor de eindzege. Over veertien dagen is hij wel de kopman van Ineos voor de Tour.

Bij zijn team zeggen ze niet erg verontrust te zijn. Rasch: “Hij heeft al problemen gehad met de rug, dezelfde die hij nu heeft. We weten hoe we Egan moeten behandelen. We vertrouwen erop dat hij helemaal in orde zal zijn bij de start van de Tour in Nice.” (MG)

Ook Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann rijden de Dauphiné niet uit. De twee klimmers moesten noodgedwongen opgeven na een valpartij in de vierde etappe. De Nederlander liep een ontwrichte schouder op, de Duitser kampt met diepe schaafwonden. Bijltjesdag voor de Tourfavorieten.

